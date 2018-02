Vuit metres cúbics de neu

«Avui [per ahir] hem començat a fer els blocs de gel amb neu neta. La guardem en un aparcament i amb una turbina la barregem amb un líquid que la compacta, després la posem en una mena de motlles i obtenim els blocs de vuit metres cúbics amb els quals treballen els artistes», voilà, així de fàcil explica l’organitzador del certamen d’escultures de neu del Pas de la Casa, Àlex Arnó, l’origen dels llenços dels 27 equips que aquest cap de setmana participaran en la trobada. El certamen va començar els anys 90 però va desaparèixer durant uns anys per renéixer després.

Paga la pena

La invasió de les escultures efímeres arribarà al centre del poble, «al voltant de la plaça de l’Església», concreta Arnó qui entén que «és una mica empipador per establiments comercials i hotelers perquè és temporada alta i bloquegem el carrer però també és un atractiu molt interessant i maco veure com van naixent les escultures», considera, tot i que hi ha incomoditats com «haver d’estar pendent de netejar la neu que sobra dels blocs o que les càrregues i descàrregues de mercaderies s’hagin de fer amb carretons».

La temàtica d’aquest any està centrada en els refugiats, una proposta d’una treballadora del comú que ha acabat prosperant i satisfà a tots els implicats. Per accedir al certamen els equips van haver d’enviar la seva proposta de projecte als organitzadors que n’han fet una tria segons la qualitat, a causa de l’elevat número d’interessats en participar.

Per accedir al certamen, els equips han d’enviar els seus projectes amb antelació



Origen dels concursants



«Venen d’Espanya, de Portugal, de França i , és clar, també d’Andorra. Altres anys fins i tot d’Alemanya», detalla Arnó. «Hem hagut de dir no a més de deu equips interessats perquè l’espai a la casa de colònies on els allotgem és limitat», lamenta l’organitzador.

15 dels equips són d’estudiants i 12 de professionals, s’organitzen en parelles per modelar els blocs de neu, amb la possibilitat de tenir un suplent, però tots ells han de ser majors de 18 anys.

«Els professionals tenen un dia més de feina i poden començar a esculpir el divendres a les 10.00 del matí, els estudiants comencen dissabte», aclareix Arnó. Tots els artistes hauran de tenir l’obra enllestida, aprofitant el màxim la massa i el volum del bloc, el diumenge a les 12.00. Tampoc és permès l’ús de qualsevol altre material que no sigui el gel.



La tria dels millors

El jurat valorarà, aleshores, l’escultura tant per la seva creativitat, com per la tècnica i la coherència de la proposta. «Aquest any hi ha una modificació en la configuració del jurat, altres anys havíem fet que el jurat de mestres avaluava la categoria professional i després els participants professionals escollien les millors obres dels estudiants però aquest any farem que sigui el jurat que triï els millors de cada categoria, volem evitar qualsevol comentari i creiem que així és més transparent», argumenta l’organitzador del certamen. Els participants professionals poden optar a premis de 1.000, 700 i 500 euros mentre que els estudiants competiran per imports de 500, 250 i 100 euros.

A més, s’atorgaran dues mencions d’excel·lència: la d’Andorra, que anirà a càrrec del Comú d’Encamp i la del públic, que serà escollida a través del vot popular que es recollirà el darrer dia del certamen.

Els artistes arriben d’Espanya, França, Portugal i, és clar, Andorra. Altres anys també d’Alemanya



Afectacions al trànsit

El Comú d’Encamp va alertar ahir a la ciutadania a través d’un comunicat que les afectacions al trànsit pel certament de les escultures de gel començaran avui mateix i s’incrementaran de manera progressiva durant una setmana. Les principals vies afectades seran els carrers Pere d’Urg i Comtes de Foix. La incidència es preveu mínima, ja que es desviarà la circulació pels carrers adjacents. Ja ho diuen que «per a presumir, s’ha de patir».