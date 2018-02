Amics i familiars de Samuel Prada recorden la seva valentia

«El Samuel era una persona amb un cor enorme que es preocupava per tothom sempre, fins i tot per qui no coneixia», assegura Eric Rodríguez, un dels amics més propers de Samuel Prada León, el jove resident de 24 anys que va morir el 10 de febrer en un bombardeig turc a Afrin, al nord-oest de Síria. Ho va fer mentre lluitava amb les milícies kurdes contra l’Estat Islàmic i en el marc de l’operació Branca d’olivera, que Turquia executa des del 20 de gener amb el suport de grups rebels siris i en contra de les milícies kurdo-sirianes, considerades terroristes pels vincles que tenen amb el Partit de Treballadors del Kurdistan (PKK), la guerrilla present a Turquia. Prada va morir lluitant en primera línia de la resistència contrària als atacs de l’exèrcit turc.

repatriació incerta / Fill de mare soltera, Prada va viure a la parròquia d’Escaldes i va estudiar a l’escola Sagrada Família i a l’institut Margineda. Beatriz Prada, la seva mare, va preferir donar la paraula als seus amics. Només va voler subratllar que des de petit sempre s’havia preocupat molt pels altres. «M’agradaria que es destaqués que era un noi normal, esportista, sa i molt bo, massa bo», va dir. «Sempre em deia que ell volia ajudar la gent, que volia anar-se’n», va afegir Prada.

Ara, encara no s’ha concretat on es repatriarà el cos, si a Espanya o a Andorra, segons van explicar fonts familiars. El ministeri d’Exteriors es va posar en contacte amb la mare per si necessitava ajuda per la repatriació, però de moment no ha requerit la intervenció del Govern.

Contra la injustícia

«Era un noi que lluitava contra el que era injust», va explicar ahir Rodríguez a EL PERIÒDIC. La seva decisió d’unir-se a les milícies es deu a raons humanitàries, segons va afirmar, i no pas a motius religiosos. «No estava malament del cap, com en alguns llocs s’ha dit. Sempre deia el que pensava i era molt noble», va subratllar Rodríguez, un dels amics d’infància de Prada, que va arribar a Andorra de la localitat gallega d’Ourense amb sis anys.



David de la Fuente és un altre dels amics que sempre va fer costat a Prada. De la Fuente també va ressaltar la determinació i el coratge del jove. «La primera vegada que va anar a Síria, va tornar i ens va dir que es plantejava l’opció d’anar-hi un altre cop a ajudar la població civil», va afirmar el company. Tot i que van intentar persuadir-li perquè es quedés, va ser impossible. «Era una persona a qui quan se li ficava alguna cosa al cap, era impossible de treure-li. Ell patia molt per la gent del Kurdistan. Sentia que havia d’actuar amb coherència i que havia de lluitar contra la supremacia de l’Estat Islàmic», va dir de la Fuente.



De la Fuente no es va acabar de creure que marxaria fins que ho va fer i des de llavors va intentar posar-se en contacte amb ell, però va ser difícil. «Ens deia que estava bé, que l’havien acollit i que estava aprenent l’idioma d’allà», comentava l’amic.

Franctirador

Prada va marxar cap a Síria l’estiu passat i, juntament amb un centenar de joves estrangers, es va enrolar a la guerrilla del Kurdistan. Ho va fer amb el sobrenom de Baran Galicia (pluja de Galícia) i va començar a rebre formació psicològica i nocions sobre l’ús de les armes fins que el van convertir en franctirador, amb només un mes de classes.



Un escrit de les milícies kurdes assegura que Prada, la primera víctima espanyola en territori sirià en la lluita contra l’ISIS, s’ha convertit en un «símbol de l’esperit revolucionari internacional i de lluita per la democràcia a l’Orient Pròxim».

Admiració a les xarxes

«Avui espero que allà on siguis, estiguis bé. Potser mai et vaig dir quant t’estimava, però ho sabies perfectament. Vas estar allà en els meus moments més dolents i sempre t’estaré agraït per tot el que vas fer per mi. Gràcies per aquells riures amb les teves tonteries. Gràcies per ser un gran amic. Mai t’oblidaré. Així que gràcies i fins aviat, Samuelo!».



Aquest és un dels múltiples missatges que s’han publicat a través de les xarxes socials per recordar Prada, considerat un «heroi», un «màrtir» i un «exemple de la lluita revolucionària», tal com es menciona en alguns dels comentaris que perfils diversos han afegit als posts que diaris del Principat, d’Espanya i d’altres països han anat publicant des que es va saber que havia estat abatut en mans turques, segons es va anunciar diumenge en un comunicat de les milícies kurdes de les Unitats de Protecció Popular (YPG, en kurd).

«Samuel Prada León ha mort lluitant per un món més lliure. Que descansi en pau. Ell ha donat la vida per nosaltres. Fem uns minuts de reflexió en honor a ell», deia un altre usuari, català, ahir a la nit. Des de Galícia, també hi va haver mostres de suport cap a la figura i l’acció de Prada: «Baran Galicia va morir lluitant contra el feixisme turc i la barbàrie terrorista de l’Estat Islàmic. Heroi del poble, lluitador per al socialisme, a Ourense no t’oblidarem mai», va dir l’usuari Manuel Anxo.



A banda de missatges i fotografies, tant Facebook com Twitter van publicar el vídeo en què Prada es presentava a les milícies. «La raó per la qual estic aquí és per ajudar aquesta gent en la lluita contra DAESH, el seu enemic de guerra», deia el jove revolucionari, en anglès i davant d’un cartell de les YPG.