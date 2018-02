Detingut un policia per maltractar un detingut

De moment no hi ha accions ni serveis mínims concretats

Un agent de policia ha estat arrestat per maltractar un home que havia estat detingut. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge en una discoteca. L'home que hauria patit els maltractaments a les dependències policials va ser un dels implicats en els aldarulls al local d'oci nocturn. L'agent que va protagonitzar els fets va ser detingut hores més tard i va passar a disposició judicial. El policia ha estat jutjat per ordenança penal, és a dir, a través d'un judici ràpid i ha estat inhabilitat. El cos d'ordre ha obert una investigació interna.

