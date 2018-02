Augmenten les sancions a establiments per l’ús del català

El Servei de Política Lingüística (SPL), mitjançant la Unitat d’Inspecció i +Dinamització (UID), va obrir l’any passat 20 expedients a establiments d’Andorra que incomplien la legislació d’ús del català; 4 més que els oberts al 2016. Així es desprèn de la memòria 2017 del Departament de Política Lingüística que engloba les activats realitzades pel Servei de Política Lingüística i per l’Àrea de Llengua Catalana. Dels 20 expedients, es destaca que 8 ja s’han resolt perquè les empreses concernides han rectificat les infraccions. L’any 2017 s’han incrementat les actuacions de la UID gràcies al Pla de dinamització lingüística que s’està portant a terme al Pas de la Casa i que ha generat 187 actuacions d’ofici directes.

Campanyes i publicacions

De la feina executada l’any passat per l’SPL destaca la correcció de 9.061 pàgines procedents majoritàriament d’institucions públiques com El 2017, l’SPL també va continuar realitzant els seus projectes ja consolidats i en va encetar de nous, com és el Pla de dinamització lingüística al Pas de la Casa juntament amb l’Àrea de Llengua Catalana; o la campanya Per començar... en català adreçada al sector de la restauració del Principat.

A més, en la col·laboració amb diversos estaments nacionals i estrangers s’han publicat treballs i estudis, com L’escenari sociolingüístic de la població escolar d’Andorra, el Manual de llenguatge jurídic, la Terminologia dels drets humans i el Diccionari de telecomunicacions en línia. L’Àrea engloba el treball conjunt dels professionals dels cinc Centres d’autoaprenentatge de català del país i del professorat de català de l’antiga Formació d’Adults, que des del setembre del 2016 deixen d’integrar-se al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i s’inscriuen al Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Internacionalització

Un altre aspecte rellevant va ser la signatura de l’acord entre la Universitat Carolina de Praga i el Ministeri per a la creació del Centre Carlemany a la capital txeca per renovar l’antic lectorat de català. Un any més, el Campus universitari de la llengua catalana va congregar 27 estudiants internacionals a l’estiu.

Exàmens oficials

D’altra banda, als exàmens oficials de llengua catalana 2017, desenvolupats en dos convocatòries: febrer (exclusivament, nivells B2 i C1) i juny (tots els nivells

lingüístics, de l’A1 fins al C2) s’hi van presentar 432 persones, repartides en 148 al mes de febrer i 284 al mes de juny. De la convocatòria del febrer van aprovar 103 persones i de la del juny, 205. Globalment, un 71% de les persones presentades van assolir el criteri d’èxit. Aquestes dades s’obtenen pel treball formatiu, ofert per l’Àrea de Llengua Catalana, basat en cursos presencials i en el mètode de l’autoaprenentatge de la llengua. Els dos sistemes, de caràcter gratuït i complementari, destaquen els aspectes comunicatius del llenguatge i els recursos per augmentar l’autonomia lingüística de l’aprenent.



Amb l’objectiu de promoure activitats de lleure en català, tot l’any i per totes les edats, l’Àrea de Llengua Catalana va reprendre l’any passat el cicle Fem país en català!. Amb la projecció gratuïta del film Del revés als Centres d’autoaprenentatge de català del Pas de la Casa i de la Massana.

Per a tota la societat

Durant el 2017, l’SPL va continuar la seva política d’incentivació de l’ús del català en diversos àmbits de la societat i amb accions destinades a tota la població en general, ja siguin joves i estudiants, adults i sectors professionals, com és el cas del Cinema en català, la col·laboració amb l’Andorra Kids Film Festival, els projectes Voluntaris per la llengua, Dictat Nacional, o Concurs de curtmetratges RECcrea.



En un altre sentit, al mes de maig l’Àrea de Llengua Catalana va participar a la primera mostra TAMIS pensada per al turisme actiu, on l’Àrea va promoure el ciutadà actiu davant la cultura, la llengua, o la integració. En aquest sentit, es va editar un nou díptic que explica serveis i prestacions que, en matèria lingüística, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ofereix als ciutadans del país.