La Guàrdia Civil comissa material de col·lecció valorat en 67.800 euros

Un cop verificades les quantitats pels agents en les dependències de l’Agència Tributària i en presència de l’Oficial de Viatgers, es va valorar la quantitat intervinguda, tot i que a hores d’ara manca el peritatge dels quatre àlbums i de diverses monedes. Davant d’aquests fets, es va procedir a aixecar acta per contraban de mercaderies que preveu la Llei Orgànica 12/1995 de Repressió de Contraban (Art. 2.1.a).

Les monedes intervingudes que van poder ser taxades ascendeixen a un valor de mercat d’11.200 euros. Aquest valor, però, no es correspon amb el seu valor facial, que és considerablement inferior. Pel que fa als bitllets facsímils, es tracta de bitllets fabricats amb les mateixes tècniques i mesures de seguretat que els de curs legal, però amb valor facial zero.

Per El Periòdic

