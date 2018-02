L’home de Llagostera atacat per dos pit bulls perd el judici

El jutjat ha decidit absoldre la propietària de la parcel·la on vivien els dos pit bull propietat d’una ciutadana andorrana que van atacar i malferir un home a Llagostera (a Girona) fa dos anys.

La sentència sosté que no es pot concloure si la finca tenia les mesures de seguretat adients per tenir-hi gossos perillosos, que era l’eix sobre el qual es recolzava l’acusació penal. A més, el jutge diu que tampoc ha quedat clar de quina manera els pit bull van sortir de la parcel·la abans de mossegar la víctima (perquè no se sap si van saltar la tanca o simplement van empènyer la porta, que ja estava oberta).

L’atac va tenir lloc el març del 2016 a la urbanització Selva Brava, quan, segons detalla la sentència, «la denunciada va voler sortir de casa i el seu veí la va ajudar, amb tanta mala sort que els gossos van aprofitar per escapar-se i el van atacar».

La víctima té un període de 15 dies per recórrer. Tot i això, ha quedat palès que d’entrada el jutjat no hi veu delicte. A banda de la via penal, el cas derivarà en un altre de civil, perquè l’afectat ja va avançar que demanaria una indemnització per les lesions que li van provocar els dos pit bull.

Antecedents

Els fets es remunten a l’11 de març del 2016. La propietària dels gossos va portar els cans a viure a casa de la seva mare, situada en una parcel·la de la urbanització Selva Brava. Segons recull la sentència, aquell dia el veí afectat –un home jubilat– va anar a ajudar la dona a treure el cotxe de la finca i va ser llavors quan els gossos «van sortir corrents i el van atacar». Els pit bull van fer anar la víctima per terra, el van mossegar, li van provocar ferides greus a la cara i pràcticament li van arrencar la carn del braç. L’home va estar-se un mes i mig ingressat al Trueta i va necessitar rebre nombrosos punts de sutura (al braç, al cap i a les orelles), ha passat per vuit operacions i gairebé s’ha quedat sense mobilitat a la mà esquerra.