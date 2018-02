Christoph Lieber deixa la vicepresidència de Vall Banc

El fins ara vicepresident del Consell d’Administració de Vall Banc, Christoph Lieber, ha decidit entregar la seva renúncia voluntària a l’entitat, així ho ha anunciat avui el departament de comunicació del banc a través d’una nota de premsa.

En vista dels fets, Vall Banc vol expressar el seu «reconeixement a la tasca que Lieber ha exercit com a conseller i, en particular, com a primer CEO de l’entitat des de que J.C. Flowers va adquirir l’entitat bancària». Lieber havia estat director general de St. Galler Kantonalbank Deutschland AG i abans havia treballat a la UBS durant diversos anys. L’any passat, va ser nomenat co-director general de LUNIS Vermögensmanagement.