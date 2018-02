Els temps d’espera d’Urgències es redueixen gairebé a la meitat

El Servei d’Urgències sembla que comença a encarrilar-se. Malgrat que queda molt per fer, el col·lectiu de metges i infermeres del departament ha constatat una lleugera disminució de les hores d’espera dels pacients banals (els que pateixen alguna malaltia o símptoma de menor importància).

Segons va destacar ahir el portaveu dels treballadors, les sis hores d’espera que es registraven a principis d’any ja no hi són. De fet, aquestes s’han reduït gairebé a la meitat. «Ara tenim esperes d’entre dos i tres hores. Però també cal destacar que depèn molt del dia. Hi ha jornades més intenses, com els caps de setmana, i altres que són més fluides», va concretar el portaveu.

La reducció ve després que dos professionals forans s’hagin incorporat al SAAS al llarg d’aquest mes. I de cara al març, se n’esperen dos més. Tot i això, fins que la plantilla no estigui completa del tot (a l’estiu) el servei no funcionarà de la manera més adient possible.

Canvis prioritaris

A banda de comptar amb més professionals, Urgències modificarà l’atenció que es realitza als pacients banals. A hores d’ara, s’està estudiant quina mesura pot acabar de reduir els temps d’espera d’aquests pacients i de quina manera és pot implementar. Malgrat que encara no s’ha arribat a una decisió ferma, el portaveu del col·lectiu va assegurar que durant el mes de març o l’abril ja es començaran a establir solucions i es notaran alguns canvis.

Reunions positives

En vista del malestar dels treballadors d’Urgències i de la carta que el col·lectiu va enviar a direcció, el SAAS va decidir crear un grup de treball per buscar alternatives i calmar els ànims. Actulament, ambdues part ja han realitzat dues reunions i, segons el que ha transcendit, es va per bon camí.

Tot i que les reivindicacions dels sanitaris continuen en peu, sembla que la direcció està oberta a escoltar i a canviar el sistema i l’organigrama del servei. Un dels primers passos de bona voluntat és la decisió que s’ha pres d’apartar el cap d’Urgències, el doctor Gómez Jimenez, que passarà a formar part d’un departament aliè dedicat a la recerca i a la investigació professional.

Aquest canvi permetrà millorar l’ambient de treball –doncs part del col·lectiu es va queixar de la gestió del doctor– i reformar el model que tenia fins ara Urgències. Tot i això, des del col·lectiu de professionals ja es va remarcar que una de les coses que es mantindrien seria el sistema de triatge elaborat per Gómez.