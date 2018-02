Els llargmetratges es colen per primera vegada a la cartellera

Ull-Nu, el Festival de Cinema Emergent d’Andorra segueix creixent i arriba a la sisena edició amb aquest canvi de nom que és una declaració d’intencions cap a una posició consolidada al circuit indubtable. Però el salt no és només una qüestió de branding i aquesta sisena edició obre les portes, per primera vegada als llargmetratges, sense descuidar els origens, amb una selecció acurada de curts. Tot, entre els propers dies 28 de febrer i 3 de març; els escenaris, el Teatre Comunal, el Centre de Congressos i la Llacuna d’Andorra la Vella. El director del festival, Hèctor Mas, i el seu equip, tampoc han oblidat la voluntat intrínseca amb que va néixer Ull-Nu per acostar l’audiovisual al Principat i proposen una sèrie de trobades amb les ments creadores de les cintes del programa que no té res a envejar a festivals amb més recorregut i, a més, amb l’avantatge del petit format que permet el país. Entre la varietat que ofereix l’àmplia cartellera d’Ull-Nu, les característiques homogènies són poques però definitòries «obres amb origen al territori Pirineus [Espanya, Andorra, França] i de directors menors de 35 anys», va recordar Mas.

Més de 40 minuts

Diu la llei del cinema que tota cinta que superi els 40 minuts és un llargmetratge. Doncs d’aquests el festival en presenta quatre a concurs «d’entre una selecció complicada i de molt nivell de 15 candidats», va explicar Mas durant la presentació del programa ahir. Es tracta d’Estiu 1993, una pel·lícula guanyadora de gairebé tot en el darrer any; Júlia ist, un treball de final de carrera que ha travessat fronteres; el documental Entre la Roca y la Ola i El dulce sabor del limón. Per reblar el clau, cada projecció anirà seguida d’una conversa amb el director, el productor o un dels protagonistes de les cintes. L’ingrés a les sales tindrà un preu «assequible» de tres euros.

Selecció ‘premium’ de curts

Fins a 400 curts han hagut de visionar els organitzadors del festival abans de triar els 21 que representen la crème de la crème. Aquest any Ull-Nu presenta un canvi a l’hora de premiar els curts, elimina les categories. Mas ho justifica així: «Hem volgut trencar les barreres dels gèneres, antigament donàvem un premi per a cada categoria de curts però ara premiarem els millors». Un dels objectius de la modificació, per exemple, és evitar premiar un curt «pitjor» que un altre simplement perquè a la seva categoria hi havia menys candidats. El visionament dels curtmetratges es farà en cinc blocs al Centre de Congressos entre el dia 2 a les 19.00 i el dia 3 a les 20.00. Aquesta activitat és gratuïta.

Els premis

Hi ha set guardons diferents per als curts, cada un acompanyat de 800 euros en metàl·lic: millor obra, millor direcció, millor direcció artística, millor fotografia, millor guió, preservació de la memòria històrica i premi del públic. Els llargmetratges opten al Premi Govern d’Andorra a la millor opera prima i el Premi del públic Comú d’Andorra la Vella al millor llargmetratge, juntament amb 1.500 euros.

Cerimònia i festa de cloenda



La cerimònia d’entrega de premis anirà a càrrec de Mireia Guilella, fotògrafa, actriu i presentadora de televisió «una persona jove i professionalment vinculada al món de l’audiovisual que encaixa a la perfecció amb el concepte d’Ull-Nu», va destacar Mas. La celebració dels èxits seguirà al pub In Situ, amb la música dels Ladilla Rusa, el duo barceloní d’electropop humorístic, revelació del 2017.

Activitas paral·leles

Ull-Nu posa a prova les habilitats organitzatives de tots els interessats en el món audiovisual i, a banda, de les propostes a concurs, programa tot un seguit de propostes difícils de rebutjar. Sense anar més lluny, una xerrada amb la fotoperiodista pionera Joana Biarnés i el seu biògraf en format audiovisual, Jordi Rovira, el 28 de febrer. A més, tots dos faran doblet en una activitat exclusiva per a escolars en la qual es projectarà el documental Joana Biarnés, una entre tots, gràcies a una col·laboració amb Docs Barcelona.

Hèctor Mas: «[Tot i els canvis] seguim apostant per obres del territori Pirineus amb directors menors de 35 anys»



A més, fora de concurs es projectarà Pieles, acompanyada de xerrada amb la seva protagonista nominada als Goya, Itziar Castro. També hi haurà una taula rodona el dissabte titulada El Futur de l’audiovisual amb la participació de Leti Rodriguez, Andrés Hispano, Marc Colomines i Lara Izaguirre. Les sèries també es colen en aquesta edició amb un vermut entre addictes, el mateix dia, i durant el cap de setmana es podran apreciar il·lustracions de cinema al Centre de Congressos.

Cinema ‘a la rasca’

Amb aquest enginyós títol, els organitzadors conviden a escalfar motors per no sentir el fred i aquest mateix dissabte visionar els curts guanyadors de la darrera edició a la plaça de la Rotonda, efectivament, a la rasca segons la previsió.