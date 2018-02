Cardelús inicia el 2018 amb 50 voltes al circuit d’Almeria

Xavier Cardelús va donar ahir el tret de sortida a la pretemporada després de prop de tres mesos sense pujar a una moto de competició. El pilot andorrà va escollir el circuit d’Almeria com a escenari dels primers quilòmetres de preparació, en un test ideat sobretot pensant en el treball que cal per tornar a l’activitat, tant pel pilot com per l’equip Stylobike.

La primera presa de contacte amb l’asfalt en un traçat totalment nou per Cardelús i que, a més a més, ha sofert diferents modificacions al llarg dels últims mesos, no es va produït fins les dotze del migdia perquè la pista encara estava humida a causa de la pluja que va caure dilluns. Al llarg de la jornada, l’andorrà va completar 50 voltes al traçat andalús, que és «molt tècnic i exigent», però ho va fer amb diverses visites a boxes ; no hi havia cap altre objectiu que recuperar sensacions i engegar la dinàmica de treball de l’equip.

El pilot de l’equip Stylobike valora d’aquesta manera la feina feta en la primera jornada d’entrenaments: «Amb aquest primer test de pretemporada pretenem únicament posar-nos en marxa; tornar a pilotar la Kalex, recuperar sensacions i verificar que el treball físic que estem fent va pel bon camí a l’hora d’aplicar-lo al pilotatge», va apuntar.

Avui, de nou a l’asfalt

«Mai no havia rodat en aquest circuit que, a més a més, ha estrenat una variant nova de la qual no hi havia cap mena de referència de temps i, en alguns casos de traçades. Es tracta d’anar-se posant en mode competició progressivament i això és el que hem fet avui i continuarem fent demà», va valorar Cardelús , qui va admetre que la feina feta ahir va ser «força positiva» i que des del punt de vista físic «he tingut les molèsties lògiques que produeix el fet de tornar a pilotar una moto de Gran Premi després de mesos de no haver-ho fet, però no es tracta de res que no ens esperéssim».