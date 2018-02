Els sindicats desconfien de la proposta negociadora del Govern

L’oferta negociadora feta pel Govern i que els sindicats havien acceptat ara ja no es veu tan clara. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar que el què s’exposava en el comunicat fet públic pel Govern «no és el què ens van dir dilluns». En aquest sentit va assegurar que «nosaltres vam recollir el guant que el cap de Govern va deixar sobre la taula per tractar temes de la llei» i remarca que en cap cas es tractava de fer esmenes a través del grup parlamentari de DA o de negociar reglaments. «Hem dit des del primer dia que no ens asseurem a negociar reglaments ni esmenes», va insistir, ironitzant sobre les promeses fetes per Toni Martí. «No tenim cap motiu per dubtar del cap de Govern... però si no hem desconvocat res, per alguna cosa deu ser», va exposar. A més, va afegir que si finalment s’arribava a algun acord «volem garanties que després no ens canviaran res».

Ubach va recordar que totes les assemblees que s’han fet fins ara han donat suport unànime a la convocatòria de vaga «i tirem endavant». Si bé va admetre que «per a la reunió de demà hi ha moltes incògnites». I és que al final tothom està pendent de com vagin les coses en aquesta trobada entre l’Executiu i els sindicats. Si la situació es torça, les mobilitzacions es podrien precipitar. Si l’oferta de diàleg s’acaba concretant, en canvi, s’hauria de veure si es poden tancar acords prou ràpidament perquè l’aturada no s’arribés a produir.



També estan a l’espera de la reunió dels funcionaris de l’administració de justícia. Ahir es van reunir amb el Consell Superior i se’ls va exposar que hi ha disposició per modificar-los la llei pròpia i que de fet, segons diuen, la reforma pràcticament no els afectaria. Amb tot, si hi ha vaga, no descarten sumar-s’hi «per solidaritat». Llavors caldrà que fixin uns serveis mínims dels quals encara no han parlat.

Serveis mínims

I justament amb l’establiment d’aquests mínims sembla que s’està lluny d’un consens amb el Govern. L’assemblea del SEP va ser la primera a no acordar la proposta que se’ls feia des de Govern i dilluns a la nit, l’assemblea de duaners van prendre la mateixa decisió. «Els serveis mínims proposats es troben excessius», va manifestar Ubach que va recriminar que en el seu cas s’arriba a fer treballar un 50% dels efectius, lluny del 15% anunciat pel Govern. «Això no pot ser», va sentenciar el sindicalista

Proposta

Concretament i segons la documentació a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, el Govern proposa que en el cos de duana hi hagi tres efectius a la duana de Sant Julià i dos al pas fronterer francès. A més, també es preveu un efectiu al despatx central, un a correus espanyols, un als correus francesos, dos per a la gestió tributària i un per al servei d’informàtica.

Pel que fa a bombers, s’han previst una vintena d’efectius entre tots els parcs a més d’un efectiu per a tasques de logística i manteniment i dos per a l’àrea d’administració. En aquest cas des de l’ABA ja es va exposar que la previsió coincidia amb els efectius que hi ha normalment de guàrdia i per tant s’entén que no es pot exercir el dret de vaga.

En el cas del departament d’Institucions Penitenciàries, de dilluns a divendres s’han previst 20 efectius de dia i sis durant la nit. A més de dos operaris de manteniment, dos infermeres, una mestra i un coordinador educatiu a més de dos administratius. El cap de setmana, en canvi, hi hauria d’haver nou agents durant el dia i sis a la nit.



Per últim, al departament de Policia hi haurien de treballar 16 persones en total: un lletrat pel gabinet jurídic, un efectiu de recursos humans, un de serveis administratius i pressupostaris, un per a execució de sancions, una persona de guàrdia a cooperació internacional, un a intendència i manteniment (coincidint amb la persona de guàrdia), dos a la secció d’informàtica (un de guàrdia), dos per al centre de processament de dades (coincidint amb la persona de guàrdia), un per a secretaria de direcció i un per a la secretaria general. En el cas de serveis al públic es preveuen dos efectius al despatx central, un al despatx del Pas i un al de la Massana. En aquest cas es fa constar que s’ha consensuat el fet puntual que tot el personal dels serveis locals efectuaria vaga un màxim de tres dies i aleshores els despatxos estarien coberts per personal policíac. La resta de temps, hi hauria d’haver almenys dues administratives per assegurar l’obertura.



D’altra banda i en el cas del departament d’Educació, la previsió és la que va anunciar el ministre després de la reunió de dilluns.



Així, tots aquests aspectes s’hauran de tractar demà i si finalment no hi ha acord, els sindicats preveuen fixar ells els serveis mínims.

Part dels treballadors del Comú d’Andorra la Vella sí que volen sumar-se a la vaga

Malgrat que la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va explicar que des del Sitca se li havia comunicat que els empleats comunals no tenien intenció de fer vaga, la situació no seria aquesta. Fonts dels treballadors van exposar que hi ha empleats que volen sumar-se a l’aturada i que ja li han fet saber a la mandatària. El malentès derivaria del fet que el Sitca es troba pràcticament inactiu i no s’ha celebrat cap assemblea per prendre una decisió unitària. Així doncs, els treballadors comunals estan a l’espera de la reunió de demà entre els sindicats i el Govern per veure si s’activen les accions i d’altra banda, la setmana que ve tenen previst celebrar una assemblea per renovar la junta del Sitca. Un cop fet aquest pas es prendria un posicionament tot i que no descarten que algú se sumi a la vaga individualment.