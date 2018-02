Arrestat un policia per maltractar un detingut

Un agent de la Policia va ser arrestat dilluns acusat de maltractar a un jove detingut. Segons fonts policials, el mateix dia va passar a disposició judicial i es va sotmetre a un judici ràpid. El policia va quedar suspès de feina i sou i el cos d’ordre va obrir una investigació interna. L’agressió s’hauria dut a terme a les dependències policials i hauria estat gravada per les càmeres de seguretat i videovigilància de l’edifici de l’Obac, la qual cosa facilita la conclusió de la investigació. El més probable és que el policia jutjat acabi sent definitivament expulsat del cos, ja que el maltractament constitueix una falta molt greu. Les fonts van confirmar que es tracta d’un noi jove que no portava ni cinc anys formant part del cos i que els fets van sorprendre internament.



Tot va començar la matinada de dissabte a diumenge, quan una patrulla va ser requerida en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella per aldarulls. Els agents van detenir un dels implicats, que més tard hauria patit els maltractaments a l’edifici de l’Obac. El presumpte agredit, de 23 anys, s’hauria encarat amb els agents abans de ser detingut. Més tard, un cop va ser traslladat a l’edifici de la Policia, les càmeres de seguretat i de videovigilància de les dependències policials haurien gravat els fets que confirmarien les agressions. A més, demostrarien que el detingut estava emmanillat quan va patir els maltractaments.

Les càmeres de seguretat demostrarien les agressions, facilitant la investigació del cos

El jove arrestat es va queixar del tracta rebut per la Policia davant del batlle que li va prendre declaració. Segons van informar les fonts, el jove tindria marques a la cara que evidenciaven els cops rebuts. És en aquell moment quan el batlle intervé i s’obre una investigació. Amb les imatges de les càmeres es veu ràpidament que l’actitud de l’agent no era l’adequada. Per tot, el cos acaba detenint el jove agent.

Segons van afegir les fonts, el detingut també va tenir una actitud violenta i agressiva un cop a l’edifici de la policia, però això no justificaria la reacció de l’agent. Els fets es consideren una falta molt greu segons la llei de la policia, que va patir canvis recentment endurint els règims sancionadors en algunes qüestions. Concretament, el text preveu l’expulsió del cos en els casos en què s’hagin dut pràctiques arbitràries o discriminatòries que comportin la violència física o moral.



L’agent va reconèixer els fets després que l’agredit els denunciés, el que li va permetre acollir-se a un judici ràpid, tal com permet la via de l’ordenança penal. Segons va avançar ahir a la nit RTVA, la sentència condemna a l’home per varis delictes, entre els quals un contra la integritat de les persones.