El periodista finlandès demana asil polític al Principat

El periodista finlandès Ilja Janitskin, detingut l’agost passat després que el seu país el reclamés per jutjar-lo com a presumpte autor dels delictes majors d’incitació a l’odi, de calúmnies, d’amenaces, incompliment de la confidencialitat laboral i robatori de la propietat intel·lectual, ha sol·licitat «protecció i asil polític al Principat» afirmant que està sent «perseguit». La representació lletrada del finlandès va presentar ahir una carta al Govern explicant la situació del resident i fent la demanda. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, prèviament la defensa de l’implicat ja s’havia reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, per plantejar-li la qüestió. Els assessors legals del Govern estarien ara estudiant la petició.

La defensa diu que és un dret constitucional i que es pot invocar encara que no estigui desenvolupat

Fa tres mesos, el Tribunal de Corts va dictaminar que l’extradició no era pertinent perquè la demanda de Finlàndia no estava correctament documentada. A més, va assegurar que no li corresponia a l’òrgan judicial requerir la informació mancant, sinó al Govern. Per tot, va desestimar la petició d’extradició. Dies després, la Fiscalia va interposar un recurs al·legant que la informació que faltava s’havia tramés durant l’estudi del cas i que es complien tots els requisits marcats pel codi d’extradició. El recurs va ser recollit i es va traslladar al Tribunal Superior, que va celebrar una vista oral la setmana passada per acabar d’escoltar el testimoni de la defensa, del ministeri fiscal i del mateix acusat. Actualment està pendent de sentència.



Vista la insistència de la Fiscalia perquè sigui extradit, Janitskin, que actualment es troba en arrest domiciliari motoritzat, va presentar ahir la petició en base a l’article 14 de la Declaració Universal de Drets Humans que diu que tota persona perseguida té dret a un asil.

Segons argumenta la defensa, la declaració és vigent a Andorra segons l’article 5 de la Constitució i afegeix que el Tribunal Constitucional així ho reconeix quan diu que les regles institucionals són d’aplicació directe per òrgans jurisdiccionals andorrans. Per tot, l’advocat de Janitskin entén que encara que no hi ha cap llei que desenvolupi el dret a asil al Principat, es pot invocar directament perquè la Constitució el contempla.



L’escrit presentat al Govern explica el recorregut professional del finlandès i aporta documentació per acreditar la seva vàlua com a periodista. Janitskin assegura que se’l persegueix per les seves idees i per haver escrit articles a la seva revista que anaven en contra de la classe política dominant finlandesa. Afirma que és per això que li van obrir processos judicials penals. A més, sentencia que està sent perseguit per l’Estat Islàmic i que s’estan «vulnerant els seus drets fonamentals, fent una caça ferotge contra ell».