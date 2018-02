L’home dels 36 parells d’esquís

Irineu Esteve és l’únic representant de la delegació andorrana al qual encara li falta una prova per disputar en els Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang. Serà dissabte vinent (6 hores) en els 50 quilòmetres estil clàssic sortida massiva, distància que no ha disputat mai i per a la qual s’està preparant a consciència.

Va entrenant, vigilant no sotmetre’s al fred per caure malalt i provant el material per acabar de decidir a quin li pot treure més partit en la darrera competició que té. I en aquest aspecte té feina. Molta. Una barbaritat. Perquè el representant masculí d’esquí de fons de la FAE ha dut a Corea del Sud, atenció, 36 parells d’esquís. «12 conjunts són per a l’estil patinador, 11 més per al clàssic i 13 parells més de test per a provar productes», segons explica el seu skiman, Guillem Cairat.

I és que la neu varia, es transforma, segons el seu estat va millor un tipus d’esquí o un altre i el jove corredor andorrà no vol que el material pugui espatllar-li una bona carrera en la cursa més important de la temporada i possiblement de cada quatre anys.

Sobre com és la neu de l’Alpensia Cross-Country Centre, l’escenari de les proves d’esquí de fons, Cairat comentava que «el circuit està tot innivat amb neu artificial i els primers dies era molt freda, però ara ha fet més calor i està canviant. Aquí fa sempre vent i això asseca molt la neu, té poca humitat i la fa una mica estranya. Tot i això en les primeres curses hem anat bé de material i esperem encertar-la també per als 50 quilòmetres clàssics».

La darrera cursa per a Irineu Esteve té un al·licient afegit. I és que durant la competició es poden fer aturades als boxes per canviar els esquís si el corredor ho creu oportú, cosa que, segons Guillem Cairat, «dona més emoció a la prova».

El tècnic d’Esteve, Joan Erola, assegura que el seu pupil està a punt per deixar el pavelló andorrà ben alt malgrat no haver fet mai una distància similar: «Aquests dies hem estat entrenant bé i no hi ha cap problema». Ni tan sols amb els esquís. 36 parells són molts, però si a sobre es poden anar canviant, poden ser una gran arma si l’elecció és la correcta.