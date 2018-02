La capital tanca el pressupost del 2017 sota les crítiques de l’oposició

El Comú d’Andorra la Vella va presentar ahir la liquidació pressupostària de l’any 2017. L’exercici ha deixat un superàvit de 3,8 milions d’euros i ha permès rebaixar l’endeutament fins al 90%, situant-lo en 32,4 milions.

Un dels punts estrella del pressupost que va voler destacar la consellera de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves Tecnologies, Maika Nin, és la partida provinent de les adjudicacions d’inversions, que durant l’últim exercici ha ascendit als 11,43 milions. Tot i això, d’aquests només se n’han efectuat 4,9 milions (un 40% del previst en un inici). La resta, una mica més de sis milions, es reconduirà al pressupost d’enguany.

VÍCTOR PINTOS: «Els diners reconduïts són conseqüència de no haver complert el pressupost i d’haver-se despertat tard»

El motiu de dit desviament, segons va especificar la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, és que no es poden pagar «els treballs si no s’han acabat, i gran part de les obres adjudicades durant el 2017 es van fer a finals d’any», per tant, no van entrar dins del pressupost passat perquè algunes encara estan en actiu i altres han finalitzat enguany. Marsol també va especificar que la llei permet fer aquestes reconduccions i que sempre s’han fet.

Davant d’aquestes xifres, l’oposició comunal va criticar que els números no mostren la realitat i que si hi ha aquest superàvit, és perquè la corporació no ha executat tot el pressupost que havia d’executar. En concret, el conseller de Cd’I+Ld’A, Víctor Pintos, va posar en relleu que els diners reconduïts són «conseqüència» d’haver «suspès» en la gestió del pressupost i que tot és fruit d’una «mala planificació» per part del comú, que s’ha «despertat tard». D’altra banda, la consellera del PS+I, Dolors Carmona, va remarcar que s’està parlant de «liquidació i això vol dir que s’han previst uns projectes que s’han d’haver tancat». Per tant, el resultat de 3,8 milions de superàvit que es reflecteix no deixa de ser «una il·lusió òptica».

DOLORS CARMONA: «Es parla de liquidació [de l’exercici] i això vol dir que s’han previst uns projectes que s’han d’haver tancat»

En resposta, Marsol va puntualitzar que encara que s’haguessin pagat totes les obres durant l’any passat, «igualment s’hauria tancat l’exercici amb superàvit, en aquest cas de poc més d’un milió». A hores d’ara, les arques públiques d’Andorra la Vella disposen de set milions d’euros, per tant, «es podria haver pagat tots els treballs i encara ens hagués sobrat», va remarcar Marsol. A més, la cònsol va recordar que el comú també pot disposar de pòlisses bancàries que ascendeixen als més d’11 milions d’euros. «I no ho hem fet, així que els números parlen per si sols i mostren que la tresoreria del comú és positiva», va concloure Marsol.

Beneficis de les taxes

En total, el comú ha tancat el 2017 amb 35,3 milions d’euros de despeses (un 6,3% menys del previst) i 39,1 milions d’ingressos (un 4,3% més de l’esperat). Segons va especificar Nin, part de l’increment d’ingressos ve donat pels darrers augments d’alguns preus públics, com els dels aparcaments.

Malgrat que la consellera no va detallar quina és la quantia total que representa per al pressupost la pujada de les taxes comunals, va especificar que, per exemple, l’embargament directe per sancions ha suposat que en circulació i zona horària s’hagin recaptat 426.000 euros més dels previstos. Així com que en l’activitat immobiliària s’ha recaptat 359.000 euros més en transmissions patrimonials.

Altres aprovacions

D’altra banda, el comú va aprovar ahir una aportació econòmica de 293.000 euros a Jovial SLU per al seu funcionament de cara a aquest any, ja que els auditors van assegurar que si no es rescatava, hi hauria fallida. Amb la injecció de diners, la situació queda solucionada.

El Comú d’Andorra la Vella estudia implantar una nova classificació dels llocs de treball

El Comú d’Andorra la Vella està revisant la política retributiva dels seus llocs de treball. La idea és establir una nova classificació i fixar una carrera professional. Així ho va confirmar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, que va especificar que de moment està tot «molt verd» però que l’objectiu és que a finals d’any ja hi hagi «una conclusió» sobre aquestes qüestions.

Marsol també va destacar que ja han mantingut una primera reunió entre la majoria i l’oposició comunal per tractar els canvis referents als recursos humans i va recordar que «fa temps» que la política retributiva del comú «no es toca». Per tant, cal fer una revisió tenint present que els llocs de treball «han canviat molt» en els darrers set o vuit anys i cal adaptar-los a la realitat actual.