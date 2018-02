Cande Moreno fa el top-10 més valuós en una FIS

Cande Moreno va aconseguir ahir el seu top-10 més valuós des que va entrar en el circuit FIS la temporada passada. N’havia fet alguns, però són a Andorra, a estacions espanyoles properes i a Xile, en plena pretemporada. Fer-ho a l’estació italiana de Pila adquireix una altra rellevància. És un pas endavant per a una esquiadora nascuda a l’octubre del 2000 i que dimarts, en l’entrenament d’un dels dos descensos que hi havia en joc, que havia sorprès amb una tercera posició (veure foto).

Ahir va fer un vuitè lloc a un segon de la guanyadora, Sara Dellantonio, fins i tot superant Pallàs –per 10 dècimes–, que va ser 11a. El més curiós és que va sumar 53,36 punts que no superen els 48,85 que té actualment. Hores abans, al primer descens, havia estat la 22a i Pallàs, a les portes del top-10 amb un 11è lloc. Als entrenaments oficials d’ahir. Demà, dos supergegants FIS a la mateixa estació.

Pel que fa a la Copa d’Europa de Sarntal, Vargas va finalitzar en la 85a plaça al descens d’ahir, a poc menys del primer, el noruec Adrian Smiseth Sejersted i Joaquim Rodríguez va ser el 101è. En l’eslàlom que completava la combinada Vargas va ser el 53è i Rodríguez, el 58è.

Martí aprova l’actuació als Jocs d’Hivern, però...

El president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, va fer ahir un primer balanç de l’actuació de l’equip andorrà als Jocs de PyeongChang, a falta de l’última actuació a càrrec d’Irineu Esteve. Martí va valorar: «Globalment està prou bé». Però amb matisos.

"És la millor delegació que hem tingut mai», assegura el president del Comitè Olímpic Andorrà

Perquè acte seguit, va matisar que podia haver estat millor: «Amb una mica més de sort estaríem d’una altra manera. Penso en Marín, que el van tirar, o en Esteve, amb un problema similar en la primera cursa». El president del COA va afegir: «Si Verdú hagués fet un millor descens a la combinada hauria fet un molt bon temps o Oliveras en l’eslàlom, que va voler acabar la cursa per sobre de tot». L’única sense els peròs de Martí va ser Mireia Gutiérrez: «Ho va fer molt bé vist com estava els dies abans de la carrera. No crec que hi hagi moltes persones que passin tres o quatre dies amb febre al llit i l’endemà aixecar-se, i fer la cursa prou bé».

Martí coincideix, com s’havia dit abans de marxar a Corea, amb què aquesta delegació «és la millor que hem tingut mai». «Gairebé sempre estem en el Top-30. Si bé és cert que encara ens falta un pèl. Estem dels 30-35 i ens agradaria estar més dels 25-30 perquè canvia molt sortir el 29 o el 30 perquè a les segones mànegues surts primer i pots guanyar un temps. Però estem aquí, barrejats amb els millors del món. No estem a anys llum i cada vegada estem més amunt».