Un candidat a les legislatives franceses vol més recursos per a l’estranger

El candidat d’Agissons Ensemble per a les eleccions legislatives franceses a la cinquena circumscripció a l’estranger (en què queda inclosa Andorra), François Ralle Andréoli, va retreure al Govern gal el fet que destina pocs recursos per cobrir les necessitats dels residents a l’estranger. Especialment pel què fa al vot a distància, un sistema que considera que no funciona i ho exemplifica amb el fet que es van haver d’anul·lar les eleccions del 2017 en la cinquena circumscripció per la disfuncions del vot per correu i que en els propers mesos s’hauran de repetir. «Es regalen milions en beneficis fiscals per als rics, però no es preocupen per als ciutadans que estan a l’estranger», va assegurar en un comunicat, insistint en què «no es cobreixen les necessitats de participar en la vida política de les persones que resideixen a l’estranger».



Així doncs, va voler denunciar les retallades que considera que aplica el govern francès i que afecten especialment a aquells nacionals que es troben fora del país. Va exposar que entre aquestes retallades hi ha la reducció dels dispositius consulars i culturals, el manteniment i augment de la Contribució Social Generalitzada i les tisorades que s’han aplicat «sense precedents» al pressupost dels centres escolars francesos a l’estranger.



D’altra banda, Ralle es va mostrar sorprès pel fet que el Consell Constitucional revoqués el resultat i va recordar que havia donat suport a l’elecció de Samantha Cazebonne.