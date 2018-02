Espot confirma l’expulsió immediata de l’agent que va agredir un detingut

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va confirmar ahir l’expulsió immediata del Cos de Policia de l’agent que la matinada de diumenge va agredir un detingut a l’edifici situat a la carretera de l’Obac. Espot va lamentar els fets però va considerar que el protocol d’actuació per a aquests casos havia funcionat correctament i de manera ràpida.

Ordenança penal

Quan el policia va ser detingut per ordre del ministeri Fiscal i va passar a disposició judicial, se li va donar l’opció d’aplicar el procediment d’ordenança penal, «un procediment més expeditiu que el regular», va explicar Espot. «L’agent ho va acceptar i la pena comporta deixar de ser membre del Cos de Policia immediatament» sense tenir opció a recurs. Respecte de les altres amonestacions a les quals va ser condemnat l’agressor, Espot va preferir no comentar-les, ja que «l’única que afecta l’Executiu és la inhabilitació com a agent».

Valoració dels fets

«Quan hi ha una vulneració de drets per part de l’Administració general s’ha de lamentar molt però m’agradaria posar de relleu totes les mesures que hem adoptat perquè això no passi, com per exemple les càmeres que van delatar aquest agent. Sortosament es tracta d’un fet aïllat», va assegurar el ministre.