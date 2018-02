La fiscal demana condemna per a Samarra i exculpa Crónica Global

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va declarar ahir davant d’un jutjat de Barcelona en el marc de les dues demandes civils que ell mateix havia interposat relacionades amb el cas Orfund, la fonedora d’or amb seu a Ordino de la qual va ser executiu.



La primera va ser contra el mitjà de comunicació Crónica Global i el periodista Carlos Quílez per la informació donada que ell considerava que anaven més enllà de la feina periodística perquè es posicionaven i feien judicis de valors. La fiscal, però, es va posicionar a favor dels periodistes considerant que el mitjà va fer la feina que li corresponia i que ell és una persona pública i que, per tant, el cas era d’interès públic. Per tot, va desestimar la demanda de Cinca.



En canvi, sí que va donar la raó al ministre en la querella contra Joan Samarra, expresident d’Orfund. Cinca el va demandar per injúries, difamació i calúmnies assegurant que les acusacions de Samarra l’havien desacreditat. La fiscal va demanar que es confirmi la demanda de condemna del responsable de Finances per injúries i per atemptar contra els drets a l’honor del querellant. Segons fonts consultades, la fiscal va fer un al·legat molt dur contra Samarra i va posar d’exemple fins a tres sentències que ja l’advertien que el que estava dient era fals i temerari i que tenia la voluntat de difamar.



A la vista oral van declarar com a testimonis Cinca, tal com havia sol·licitat Crónica Global, Luis Bielsa, que havia treballat a Orfund Àfrica i Carlos Quílez. En la seva declaració, el ministre va reconèixer haver viatjat a Mali i Libèria quan treballava a Orfund, però va negar haver anat a Serra Leone.