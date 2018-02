Vall Banc preveu més de 15 milions pel pla de millora

Vall Banc preveu invertir més de 15 milions d’euros per al pla de millora de l’entitat bancària. Entre els projectes que es volen desenvolupar en el marc d’aquesta inversió, es troba el pla d’embelliment i modernització de la seu central, la que es troba a l’avinguda Carlemany. S’hi volen fer unes obres que convertiran l’edifici actual en un espai multidisciplinari d’atenció al client. La idea és integrar els punts d’informació i comunicació que existeixen actualment per transformar-los en punts d’atenció de fàcil accés per als usuaris.

L’entitat, tal com va anunciar ahir en un comunicat, va iniciar ahir la transformació del futur espai d’atenció al client ubicat al carrer de la Unió i dels espais de reunions ubicats a la sisena planta. Tot plegat està valorat en més de quatre milions d’euros. Aquest pressupost també preveu la transformació propera de l’oficina de l’avinguda Carlemany.

Continuació de la façana

La reforma suposa la continuïtat de les obres d’envelliment de la façana, que es van realitzar a finals de l’any passat. El pla de transformació també preveu el tancament de l’oficina que hi ha al Pas de la Casa els propers mesos, pel fet que l’entitat bancària es proposa centrar tots els seus esforços en l’atenció en banca privada i wealth management de les parròquies centrals i la Massana.

Tot i això, Vall Banc preveu que es mantindrà el caixer del Pas de la Casa. A més, els usuaris podran trobar-ne un de nou a la parròquia de Sant Julià de Lòria.