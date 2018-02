Els centre per a menors amb addiccions obrirà el 2019

El centre de reeducació per a menors d’edat amb problemes de drogodependències serà una realitat el 2019, amb un retard de prop d’un any a causa de la dificultat per trobar un emplaçament adequat amb la que s’ha trobat el Govern. «Ja tenim localitzades algunes ubicacions que, amb pocs treballs de reforma podrien posa en marxa la infraestructura l’any que ve», va assegurar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ahir, El ministre va desmentir que a Andorra hi hagi 1.250 joves amb problemes de drogodependències, com va assegurar aquesta setmana l’associació de pares afectats Els fills d’Andorra.



Una altra de les reivindicacions d’aquest grup de progenitors també és la reducció de l’edat penal dels 18 als 16 anys. Espot va reconèixer que en reunions amb l’entitat ha rebut aquesta petició però va negar que hi estigui totalment d’acord i creu que només es pot endurir la llei per a la franja de 16 a 18 anys en uns casos molt determinats de «reincidència» o «gravetat». El ministre va recordar que la intenció del Govern és derogar completament la llei que regula els delictes comesos pels menors i impulsar, de zero, una nova Llei de Responsabilitat Penal de les Persones Menors d’Edat.