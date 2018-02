Licitat el pont per alleugerir les congestions a Sant Julià

El Consell de Ministres va aprovar ahir la licitació del nou enllaç entre l’Avinguda Francesc Cairat (CG1) amb la futura desviació de Sant Julià de Lòria, com ja va avançar EL PERIÒDIC en l’edició de dilluns. El pont s’erigirà sobre el Gran Valira i servirà per millorar els aspectes tècnics associats com la capacitat de la secció hidràulica. El termini d’execució de l’obra és de 15 mesos i es preveu que comencin i acabin al mateix temps que l’enllaç de la CG1 amb la CS140 de Fontaneda. El Govern considera aquest projecte com a prioritari per alleugerir les congestions.