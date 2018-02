Jankovic: «L’aturada no va bé, però serveix per treballar amb calma»

Ja queda menys fins l’1 de març. Superats els primers 11 dies dels 22 que comprenen el darrer partit a casa contra el Joventut, i el pròxim a Tenerife el 4 de març, el MoraBanc Andorra continua fent feina per no perdre el ritme amb l’aturada obligada per la Copa i els compromisos de seleccions. Vladimir Jankovic va parlar ahir de com va la feina del vestidor del MoraBanc Andorra a la pista del Poliesportiu i no va negar que després de tres victòries seguides, aquesta pausa «no ens va gens bé» després d’una ratxa tan bona.

L’aler serbi va reconèixer que es fa llarg tant de temps de pausa després que l’equip tricolor s’acostumés fins no fa ni dos mesos a jugar lliga el dissabte o diumenge i EuroCup entre setmana, però també va veure el costat positiu d’aquesta situació i va assegurar: «Es temps de treballar per nosaltres, per preparar les coses amb calma. El tir, el joc, la tàctica... També és un temps ideal per a l’adaptació de Colton (Iverson) i l’important és que no hi hagin lesionats. Hem de recuperar-nos física i mentalment per afrontar el que queda».

I sobre això, Jankovic mira el futur a curt termini amb molta expectació: «El mes de març serà excitant. Tenim tres partits a domicili i ens enfrontarem contra equips que lluiten com nosaltres per estar al play-off [Tenerife, UCAM Múrcia i Gran Canària]. Seria bonic jugar per aconseguir algun objectiu» , va puntualitzar.

«No m’ha sorprès el títol del Barça»

Parlant d’actualitat, Jankovic va ser contundent alhora de valorar el títol del Barça com a campió de la Copa del Rei davant un Reial Madrid que arribava com a gran favorit: «Per mi no ha estat cap sorpresa. Pesic ho ha canviat tot. Ha aconseguit que l’equip s’ho miri tot amb una altra mentalitat, han arribat frescos de cap a la Copa i sí, per mi és una cosa que podia passar».

El que no sap què pronosticar el serbi és la més que possible sortida d’un jugador del MoraBanc. Amb Burjanadze en la recta final de la seva recuperació [li queden entre dues i tres setmanes], Peñarroya disposarà de 14 jugadors del primer equip. És una xifra massa gran per a un equip com el de Peñarroya que, a més, ja no juga competició europea i de moment té la infermeria ja buida. Ahir, a les xarxes, es publicava que Karnowski podia anar cedit al Joventut. Des del club van negar contactes amb el club badaloní, però també van concretar: «És possible que surti». Però no hi ha res decidit i Jankovic ha tret importància a la situació: «No em preocupa perquè és una decisió del tècnic i de Solana».