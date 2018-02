Llovera reflexionarà amb escolars sobre el què importa

Ahir es va presentar el primer congrés de la fundació Lo que de verdad importa a Andorra, que tindrà lloc el 28 de febrer al Centre de Congressos de la capital i comptarà amb els relats d’Albert Llovera, qui a més n’és el president d’honor, i la model espanyola Sandra Ibarra, qui va aconseguir superar la leucèmia dues vegades.



«La iniciativa de Lo que de verdad importa té una gran connotació a nivell internacional i entra dins dels objectius pels quals estem lluitant durant aquest 2018, en matèria d’investigació per a la cura del càncer», va explicar el sots director general de Banca País d’Andbank, Josep Maria Cabanes.



Tot i que en un principi les conferències s’adrecen als adolescents i als adults joves, Llovera va considerar que són aptes per a tothom i va animar als pares a assistir-hi també així com qualsevol persona que cregui que té un problema. «De vegades ens capfiquem perquè ens ha deixat la parella o per un problema a la feina i no veiem el que de veritat importa, que és estar plens de vida per superar les dificultats», va considerar Llovera, mentre es va mostrar «il·lusionat per poder compartir la seva experiència» i va voler «agrair a la fundació totes les activitats que fan amb Sant Joan de Déu i Joan Petit, perquè els nens són el més important». Lo que de verdad importa està present a nou països d’Europa i Amèrica Llatina i ha realitzat 98 congressos en 20 ciutats diferents.