Els objectius de la FAM a l’Europeu es basaran en els percentatges

Una delegació de tretze integrants –11 corredors i dos tècnics– s’ha desplaçat a Itàlia per disputar durant els pròxims dies una de les competicions subratllades en vermell en el calendari d’hivern de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM): els Campionats d’Europa. Aquest any la seu és Nicolosi, a Catània, a la falda del volcà Etna, un lloc exòtic com pocs per viure l’esquí de muntanya en la màxima essència.

La selecció té clar que els objectius per mesurar el nivell és fixar com a objectius els famosos percentatges de temps respecte del primer classificat de cada una de les tres proves que hi ha previstes. El cost tècnic ja fa un parell d’anys que descarta definitivament fixar-se en la classificació per equips. Segons va explicar ahir un dels dos tècnics que s’ha desplaçat, Ferran Vila, «ja no reflecteix la realitat, és bastant enganyós i preferim no fer-li cas».

Així que les metes seran més a nivell individual. «Com més corredors puguem tenir dins els percentatges previstos, millor», va apuntar un Vila que durà les tasques tècniques amb David Fillet.

L’equip tricolor està format pels habituals de la Copa del Món com són Gerber Martín, Jordi Solé i Xavi Areny a més d’un David Albós que arriba a la cita amb retard en el treball de preparació degut a una lesió a l’esquena de la qual ja s’ha recuperat; Euan Prieto i Marc Font com a corredors sub-23; Sergi Casabella, Arnau Soldevila i Carles Serra com a júniors; i Andrea Sinfreu i Oriol Olm com a cadets.

Avui es dona el tret de sortida a la competició amb la prova de l’esprint, a la qual justament no hi serà Albós perquè gairebé no ha treballat aquesta disciplina. De la resta, més que mirar les distàncies en temps, l’objectiu serà entrar el màxim de corredors en el top-30. Areny, que a Xina va ser vuitè i va acabar a un 10,8% del vencedor, i Martín, molt regular i que oscil·la entre el 13 i el 15%, són els millors exponents per a una carrera curta i no gaire dura que segons Vila «ens pot afavorir».

Per a la cursa vertical de demà, el percentatge fixat pel cos tècnic és d’un 12%. No hi seran Xavi Areny, que prioritza la individual de dissabte ni Marc Font, que acaba de deixar enrere una lesió al lligament creuat i prefereix no arriscar en una cursa amb pujades no molt marcades a la falda del volcà i a la qual Albós és el millor situat per complir l’objectiu.

I per acabar, l’espectacle de la cursa individual té el dubte d’Euan Prieto –correrà en funció de com vagi avui i demà– i Solé es presenta com el millor exponent tricolor en un recorregut poc tècnic i en el qual la resistència de cames serà decisiu per assolir el percentatge que demanen els tècnics: un 17%.

La primera edició de l’Andorra Skimo 10 supera els 300 inscrits

Vallnord–Ordino Arcalís es convertirà diumenge en l’epicentre de competició dels més de 300 esquiadors que creuaran el país d’un cantó a l’altre a través dels seus cims en esquí de muntanya de la novedosa cursa Andorra Skimo 10, que s’afegeix a la travessia Skimo 6 que el dissabte, 24 de febrer, la ja clàssica que que s’iniciarà a Naturlandia i finalitzarà a Grau Roig després de recórrer 30 quilòmetres a través de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

La primera edició de l’Andorra Skimo 10 s’estrena amb un èxit total de participació. 305 corredors dividides en 133 parelles i equips de tres esquiadors. La gran majoria dels que seran a la línia de sortida són procedents del Principat i dels països veïns, França i Espanya. Cal també destacar, però, la presència d’alguns corredors suïssos i italians.

Entre tots ells, a més, hi ha figures mediàtiques a nivell mundial del món de l’esport com són els germans i corredors de MotoGP Pol i Aleix Espargaró, que són residents.

L’Skimo 10 segueix el patró de la Skimo 6 que es va disputar el 24 de febrer passat amb inici a Naturlandia i meta a Grau Roig després de recórrer 30 quilòmetres a través de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. La jornada de diumenge començarà Grau Roig a les 7:30 hores. A partir d’aleshores, els participants disposaran de 10 hores per passar pels punts de control previs a l’objectiu d’Arcalís. En aquest ordre, el recorregut que hauran de completar transcorre pels refugis de Siscaró, Cóms de Jan, Sorteny i de Rialp.