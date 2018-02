Govern i sindicats s'asseuen a negociar en un clima de desconfiança mútua

Després de dies d'estira i arronsa i d'un convocatòria de vaga sobre la taula, finalment el Govern i els sindicats s'asseuran a negociar. Un dialèg, però que es produirà en un clima de desconfiança mútua que van fer evident els sindicats.

Així doncs, en la reunió que han celebrat aquest matí, el Govern ha accedit a la petició dels sindicats de poder introduir canvis a la nova llei de la Funció Pública abans que entri a tràmit parlamentari i els representants sindicals «hem cedit i no demanem arrencar d’un full en blanc, si no que treballarem la llei de DA que ens ve imposada amb unes línies vermelles molt ben definides», ha manifestat el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que ha afegit que «sembla que la porta del diàleg es comença a obrir, ara esperem arribar a un consens».



A partir de la setmana que ve les dues parts s’asseuran per mirar de negociar una desena d’aspectes que són els que ara mateix generen diferències. Uns canvis que en alguns casos es faran directament a la llei i altres via esmenes. A més, segons va indicar la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, de manera paral·lela també s’obrirà una negociació per tractar aquells aspectes que s’hagin de regular via reglaments.



Malgrat tot, els sindicats van deixar clar que les accions previstes no s’aturen. «Ha quedat clar que de confiança, els uns amb els altres, cap ni una», va assegurar Ubach. Així, no se suspèn la convocatòria de vaga, la setmana que ve es començaran a treballar les ILP i tampoc abandonen la intenció de fer una demanda contra el Govern per vulneració de drets sindicals.