La capital comença a instal·lar comptadors d'aigua intel·ligents

El comú d’Andorra la Vella ha començat aquesta setmana a renovar el parc de comptadors d’aigua potable per substituir els sistemes mecànics que hi havia fins ara per aparells ultrasònics. El nou sistema ofereix una lectura més precisa, té una vida útil més llarga i, un cop s’hagi implantat de manera generalitzada, permetrà la recollida de dades a distància a través d’un ordinador. “És un pas més cap a la ciutat intel·ligent amb equipaments telegestionats”, assenyala David Astrié, conseller de Medi Ambient i Innovació, que detalla que el 58% dels comptadors que hi ha instal·lats actualment a la parròquia tenen més de 15 anys de vida.



La implantació del nou sistema s’anirà fent per fases. La que comença ara durarà uns tres mesos i se centrarà en la part alta de l’avinguda Meritxell (entre la Rotonda i el carrer de la Unió), Prada Ramon i l’avinguda Tarragona (entre les rotondes del Km O i de la Margineda). Els treballs de renovació s’estan fent per carrers i beneficiaran un total de 200 edificis (la xifra equival al 13% del parc de comptadors de la parròquia).



Les tasques d’instal·lació obligaran a fer talls intermitents del subministrament d’aigua d’aproximadament una hora de durada. El comú n’informarà 24 hores abans tant als veïns dels edificis com dels locals comercials afectats. El departament de Medi Ambient destina aquest 2018 uns 70.000 euros al projecte.