Els constructors demanen mà d’obra extracomunitària

Si els indicadors econòmics es compleixen, la situació monetària del país anirà en augment i, en conseqüència, també ho faran les activitats de la construcció. Segons destaca el president de l‘Acoda, Víctor Filloy, tant les obres privades com les públiques s’estan incrementant i –malgrat que la necessitat no és immediata– vist el futur creixement, caldrà «contractar nous professionals».

Filloy destaca que cada vegada és més difícil competir amb les condicions i prestacions que tenen als països veïns

El problema, segons Filloy, és que els treballadors dels països propers estan deixant de venir, «i cada vegada serà més difícil competir amb les condicions i prestacions que tenen als territoris veïns». El president comenta que de França gairebé ja no venen empleats, «perquè les diferències salarials són molt grans i amb les prestacions que tenen no els compensa traslladar-se».

Pel que fa a Espanya, la situació també s’agreuja, ja que l’economia «va a millor i amb l’atur troben que –en cas que es quedin sense feina– estan més coberts». I de Portugal, que és d’on venien la majoria dels professionals de la construcció, cada vegada en vénen menys. «Perquè el país també comença a reflotar i canviar de vida ja no és una prioritat», matisa Filloy.

A aquestes diferències si suma que, darrerament, els preus dels lloguers estan anant més a l’alça. Segons el president, aquest factor també influeix, i força, a l’hora d’atreure treballadors.

Per tot plegat, l’Acoda creu que en visió «de futur» i actuant ja «en previsió, s’hauria de començar a pensar en modificar la llei d’immigració perquè les quotes de treball es puguin obrir també a ciutadans extracomunitaris». El president assegura que actualment no falta personal, «però modificar una llei porta el seu temps i, vistos els indicadors, caldrà fer-ho».

De forma ponderada

Filloy vol que s’amplii el mercat laboral als treballadors més llunyans però reclama que es faci de forma ponderada. En aquest sentit, assegura que quan un país s’obre als extracomunitaris, «també s’ha de comprometre a garantir-los una sèrie de prestacions, com l’accés a la sanitat i l’educació, la repartició dels familiars, les cotitzacions, etcètera». Per tant, «no és només deixar que vinguin, també s’ha de pensar en tot això».

Una plantilla estable

Actualment, la plantilla total del sector de la construcció es composa d’uns 2.800 treballadors. Segons filloy, aquesta xifra s’ha mantingut estable al llarg dels darrers tres anys. Tot i això, recorda que durant els temps de crisi, del 2006 al 2016, es van arribar a perdre 4.000 llocs de treball. I en conseqüència, les empreses van haver de pagar gairebé 80 milions d’euros en concepte d’acomiadaments.

Les empreses de neteja, satisfetes amb els temporers

Les empreses de neteja han pogut disposar aquest any per primera vegada de quotes per a temporers. Durant els darrers anys, el col·lectiu s’ha estat reunint amb el Govern demanat una solució a la falta de personal que patia i pateix el sector. En vista de les peticions, l’Executiu va decidir obrir les quotes.

El sector assegura que les incorporacions temporals els han sigut de gran ajuda, però també especifica que actualment es requereixen reforços durant tot l’any, no només en determinades èpoques. De fet, el col·lectiu remarca que gairebé cada dia han de dir que no a un o altre encàrrec per manca de personal. En vista d’aquests fets, creuen que seria adient obrir el mercat a treballadors extracomunitaris.