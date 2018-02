Com a màxim, pisos de 600 euros

L’USdA ha entregat una carta al cap de Govern, Toni Martí, demanant-li que s’impliqui en caràcter d’«urgència» en la «regulació dels preus dels lloguers dels habitatges a tot el país». La unió sindical vol que els lloguers no siguin superiors al 30% del salari mig, que actualment es mou al voltant dels 2.000 euros. D’aquesta manera, s’estaria demanant que no hi haguessin habitatges amb un preu major als 600 euros.

Segons ha puntualitzat el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, els ciutadans tenen dret «a un habitatge digne» i no deixa de ser un «dret fonamental». Per tant, és totalment «aberrant que a una persona que acaba el contracte després de cinc anys se li pugui augmentar el lloguer segons vulgui el propietari. I si no s’accepta, es donin dos mesos per abandonar el pis i ja t’espavilaràs».

Per aquest motiu, l’agrupació demana que s’acabi «d’una vegada per totes» amb la pràctica «abusiva i incontrolada que deixa el lliure albir al propietari els increments del lloguer». A més, vol que es regulin «aquells complements que incrementen els preus de l’habitatge».

Per donar compliment a totes les demandes, Ubach reitera que cal fer un estudi «meticulós» del que costa viure al país per adequar els salaris i les pensions. El secretari també va destacar que des del Govern ja se’ls ha confirmat que es parlarà amb els comuns per tractar la problemàtica.

L’«hecatombe»

D’altra banda, en relació a la proposta que fa l’AGIA sobre canviar els contractes de lloguer de cinc a dos anys, Ubach ha destacat que no es pot fer aquesta modificació «deixant les coses com estan, perquè llavors ja seria l’hecatombe».

El secretari considera que primer «cal fer una regularització seriosa on si el propietari, per exemple, ha canviat la calefacció d’un edifici, pugui augmentar el lloguer només un 10% –tirant al llarg– al finalitzar el contracte». I no 400 euros de cop com està passant actualment en alguna ocasió.