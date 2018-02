Detinguts tres contrabandistes a la Seu d'Urgell

la Guàrdia Civil de Lleida va decomissar 3.010 cartrons de diverses marques de tabac d’Andorra, valorats en 14.175 euros, aquest dimecres a les 18.00h, tal com informava ahir el cos de seguretat espanyol en un comunicat. Van detenir tres persones per la pressumpta comissió d’un delicte continuat de contraban. Els detinguts van quedar en llibertat després de fer declaracions a les dependències policials.



Els agents van enxampar els tres detinguts a la Seu d’Urgell, però ja els van seguir el rastre des que van creuar la frontera hispano-andorrana. Els detinguts conduïen un Peugeot Partner i un Renault Scenic són considerats contrabandistes habituals, que ja estaven fitxats per la policia. La intervenció, doncs, va començar quan els agents que feien el servei fiscal prop de la frontera es van adonar de la presència dels dos vehicles, que anaven en direcció cap a Andorra per una pista forestal.



Davant la sospita que els cotxes en qüestió poguessin estar cometent alguna acció il·legal, els agents es van mantenir en un punt per poder controlar la possible baixada dels conductors. Al cap d’uns minuts, els contrabandistes van passar per la frontera i a gran velocitat es van incorporar a la N-145, direcció a la Seu, on els agents havien muntat prèviament un dispositiu per identificar-los.



Tres infraccions en menys d'un any

Un dels conductors, al ser conscient de la presència policial, va decidir donar la volta i circular en direcció contrària, posant en perill la resta d’usuaris i intentant fugir cap a Anserall. Els dos vehicles, finalment, van decidir posar fi a la seva fugida. Els agents de la Guàrdia Civil van identificar tots els ocupants: S.G., de 27 anys i de nacionalitat colombiana; M.A.M., de 64 anys i de nacionalitat espanyola; R.V.G., de 46 anys, de nacionalitat colombiana, i J.P.S, de 58 anys i de nacionalitat colombiana. Tots els ocupants viuen a la Seu. Dels quatre identificats, els agents van detenir tres –S.G., M.A.M i R.V.G– com a pressumptes autors d’un delicte continuat de contraban, a l’haver comès tres infraccions en menys d’un any. En total, més de 15.000 euros i a J.P.S., qui va fer mitja volta per fugir de la policia, se li imputa un delictecontra la seguretat vial, a banda de la infracció de contraban corresponent.