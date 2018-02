300 afectats per un brot de gastroenteritis a la Cerdanya

Un brot de gastroenteritis aguda ha afectat 300 persones de la Cerdanya. Els afectats han hagut de ser allotjats en cinc hotels de la comarca. 241 són menors d’entre vuit i 14 anys i sis són professors de set escoles de Catalunya: dues del Gironès, tres de Barcelona Sud i dues de Barcelonès Nord, juntamemt amb un grup d’escolars de Tolosa de Llenguadoc. Tot i la magnitud dels fets, cap d’ells no va requerir ingrés hospitalari.

Els grups estaven realitzant activitats d’esquí i muntanya a la zona de la Cerdanya. Els primers símptomes van aparèixer dimecres passat abans de dinar i van consistir en vòmits, nàusees i dolor abdominal. En alguns casos també van patir febre i diarrea. Salut Pública ja va començar dimecres mateix la investigació epidemiològica ambiental per tal de trobar l’origen del brot. Una part dels escolars van ser atesos a centres d’atenció primària i atenció continuada, mentre que altres van ser recollits directament pels pares que es van desplaçar a la Cerdanya.

Afectació lleu

Des de l’estació d’esquí de Masella s'ha confirmat avui que una part dels afectats pel brot de gastroenteritis aguda lleu van dinar dimecres al restaurant del complex. Tot i això, la directora comercial i de màrqueting del centre, Maite Martí, ha explicat que una part d’ells va optar pels plats del menú de l’establiment i una altra va menjar els aliments d’un pícnic proporcionat per l’agència de viatges. En aquest sentit, Martí ha afegit que en aquell moment hi havia més de 400 persones dinant en aquest establiment, amb la qual cosa consideren que no es pot determinar encara si s’ha produït una intoxicació alimentària o el brot es deu a un procés víric.

Tècnics de l’Agència de Salut Pública s'han desplaçat avui fins a les pistes per agafar mostres de diferents productes i comprovar si algun d’aquests podria haver ocasionat una intoxicació.