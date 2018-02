Mor un menor en un accident de trànsit a l’avinguda Salou

Un menor de 17 anys va resultar mort ahir a la nit en un greu accident de circulació que va tenir lloc a l’Avinguda de Salou, a l’alçada d’una gasolinera d’Andorra la Vella. El jove, de residència portuguesa, anava de passatger en una motocicleta juntament amb el seu pare que va resultar greument ferit. El sinistre es va produir quan, per causes que es desconeixen, el vehicle va topar contra el lateral dret de la via (en sentit sud).

La Policia ha obert una investigació sota secret de sumari i ahir barallava diverses hipòtesis. Una d’elles és que hi pugui haver un segon vehicle implicat que s’hauria donat a la fuga. Minuts mes tard, va transcendir els agents tenien com a mínim un testimoni dels fets i que aquest podria ser el mateix conductor del turisme.

Intent de reanimació

En rebre l’avís, vora les 20:00 hores, els equips d’emergència i diverses dotacions policials es van traslladar d’immediat al llocs dels fets i van intentar reanimar la víctima, que va perdre la vida en el moment de l’impacte. Pel que fa al progenitor, que conduïa la motocicleta, [en el moment de tancar l’edició] estava en estat crític i es temia per la seva vida.

Minuts després de l’accident, es va haver de desviar el trànsit en direcció a Sant Julià per l’interior de la benzinera perquè els sanitaris poguessin practicar els treballs de reanimació i atendre a tots els afectats.

Més successos mortals

L’accident d’ahir no és el primer succés mortal que copsa el Principat. El passat 14 de gener, un home de 64 anys i de nacionalitat andorrana va morir en un accident de moto a la C-14, al punt quilomètric 128 al terme municipal de Bassella (Alt Urgell). Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a les 12:00 del migdia. El motorista va sortir de la via i inicialment va resultar ferit greu. Un helicòpter medicalitzat el va traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i allà és on posteriorment va morir.

Tanmateix, el passat 6 de gener, un motorista de 57 anys va morir a la carretera en perdre el control de la motocicleta i topar contra la barrera protectora de la calçada a la carretera CG-2 en direcció a Escaldes.