Una marxa cicloturista agafa el relleu dels Outdoor Games

Andorra Turisme va presentar ahir el seu nou projecte esportiu per atraure visitants estrangers. Es tracta de la cursa de BTT Gran Fondo que arribarà el pròxim 22 de juliol i que ho farà per substituir els Outdoor Games, que no ha quallat com s’esperava.

«Hem vist que el triatló està estancat i no té marge de progressió i hem decidit canviar-lo per un altre producte al qual veiem un gran futur», va explicar el director de producte i nous projectes, Enric Torres, qui segons va assegurar, «el Principat és un referent en BTT, té una gran experiència i es tracta d’un esport de moda que està en creixement. «Una disciplina amb molt recorregut», va insistir Torres.

La idea serà la mateixa que amb els Outdoor Games. «Aquestes curses arrosseguen 3 o 4 persones, que es queden una mitjana de 2,1 nits», va destacar el representant d’Andorra Turisme. Així doncs, el centre neuràlgic de la Gran Fondo també serà a la cota 2000 de Naturlandia i oferirà dos recorreguts: un de 90 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell i un altre més suau de 50 i 1.900. Segons l’organitzador, Mauro Llorens, aquesta prova ha de ser «una experiència esportiva de la qual gaudir i que ofereixi un servei cinc estrelles», tot i que també s’està buscant algun famós com Purito «o Hermida» que facin de ganxo per arrossegar practicants de BTT.

Andorra Turisme aportarà 80.000 euros a un projecte que costarà en total entre 120.000 i 140.000 i que preveu aplegar, ja en la primera edició, uns 1.300 participants. Sembla una xifra agosarada, però Gran Fondo ja és una marca reconeguda a Espanya que fa marxes a la Musara (9.000 participants), Priorat (2.200) i Sant Sebastià (2.000).