Besolí sol·licita el trasllat a una presó catalana

Després d’una negativa per la llibertat que s’ha reiterat fins a sis vegades, el polític lauredià Joan Besolí sol·licita ara a l’Audiència Nacional el trasllat de la presó de Soto del Real (Madrid) a una presó catalana. Així ho va confirmar ahir la representació legal de l’andorrà que està en presó preventiva, juntament amb l’expresident del Barça, Sandro Rossell, des de fa nou mesos per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el marc de comissions il·lícites dels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol. Els lletrats estan pendents d’entregar la petició la setmana que ve i calculen que en aproximadament un mes tindran resposta de la sala.



Besolí i Rosell estan a la presó des del 25 de maig i la preventiva es pot allargar fins a quatre anys, ja que la jutge Carmen Lamela disposa de dos anys per investigar i té potestat per allargar dos anys més aquest període. En tot, doncs, quatre anys per investigar i «recollir indicis sense que estiguin processats», va lamentar la defensa.

Canvi d’estratègia

Després que una vegada i una altra –fins a sis–, Lamela hagi tombat les sol·licituds de llibertat condicional tant de Besolí com de Rosell, els advocats defensors han decidit canviar d’estratègia. Consideren que la «voluntat» de la jutge ha quedat «clara» i és «mantenir la presó preventiva» i, per tant, han desistit amb l’esperança «d’agilitzar» la investigació perquè es pugui celebrar el judici.

Els advocats argumenten la petició per la necessitat d’estar aprop de la família

Amb tot, reiteren que la jutge Lamela tenia moltes altres possibilitats com a mesures cautelars i que ha triat la més «agressiva» i la que «atempta més contra els drets a la llibertat». Recorden que per evitar la fugida, com argumenta la jutge per no acceptar la petició de llibertat, Lamela podia optar per retirar-li el passaport, fixar una fiança o fins i tot un arrest domiciliari motoritzat.

Proximitat amb les famílies

En tot cas, a partir d’ara han decidit «centrar-nos en la defensa» i sol·licitar el trasllat especialment per un motiu de proximitat amb les famílies. A parer dels advocats, «no hi ha cap motiu per no acceptar» aquesta petició i remarquen que, en cas que la jutge la rebutgi, «haurà d’argumentar molt bé els motius».



L’escrit preparat per les defenses expliquen la importància de tenir l’entorn familiar i social a prop, així com la despesa econòmica que suposa per la família haver de desplaçar-se fins a Soto del Real per veure els presos. A més, al·leguen que l’objectiu de les presos és la reinserció social i que, per aquesta finalitat, és essencial no trencar del tot el vincle social dels empresonats.



Com a molt, consideren els lletrats, Lamela podria argumentar que no hi ha lloc a cap presó catalana per rebutjar la petició de trasllat. En el cas de Rosell, però, Lamela va justificar la seva estada a Madrid En tot cas, caldrà esperar la resposta de l’Audiència Nacional per saber com es desenvolupen els fets.

La causa, també a Andorra

La representació legal de Besolí a Andorra –al Principat hi ha la mateixa causa oberta que a Espanya– va explicar ahir que no poden demanar el trasllat de l’empresari lauredià a Andorra perquè encara no està condemnat. En presó preventiva, van exposar, no es pot fer la petició en un altre país. Un fet que va lamentar per la contradicció, al seu entendre, que sense encara cap pena ferma tinguin «menys drets que condemnats».

En la mateixa línia van recordar que a Andorra s’està estudiant el mateix cas i no s’ha interposat cap mesura cautelar, reiterant la indignació per la fermesa amb què Lamela està portant la causa.