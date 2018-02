Refugiats de gel

El Pas de la Casa ha donat, aquest divendres al matí, el tret de sortida al Concurs d'escultures de neu, que ja compta amb més de vint anys d'història al darrere. Enguany hi ha un total de 28 blocs, d'on en sortiran figures diverses al voltant de la temàtica dels refugiats, que és la que ha escollit la comissió de Cultura del comú d'Encamp per aquesta edició. El coordinador de l'esdeveniment i cap de l'àrea de Museus i Tradicions del comú encampadà, Àlex Arnó, ha explicat que van pensar que podia ser un tema "molt bo" perquè era d'actualitat, però que quan el van anunciar als participants, aquests els van recordar que de refugiats n'hi ha hagut al llarg de tota la història, de manera que va tenir molt bona acollida.



Fins diumenge a les 12 del migdia, quan el jurat decidirà el veredicte, més de 50 escultors treballaran en la creació de les obres. Aquest divendres han començat els professionals i dissabte serà el torn dels estudiants, les dues categories amb què es divideix el concurs. Com a curiositat, Àlex Arnó ha destacat que el premi popular no coincideix mai amb el veredicte del jurat, que té una visió més abstracte de l'obra, mentre que la gent del poble no s'ho mira amb ulls de professional.



Els participants al Concurs d'escultures de neu s'allotgen tots junts en una casa de colònies. Arnó ha comentat que han hagut de dir que no a una desena d'equips que volien participar-hi perquè ja no tenien espai per acollir a més gent. El coordinador de l'esdeveniment ha assegurat que "el nivell és increïblement alt" i que "ens fa molta il·lusió que vinguin aquí al Pas de la Casa". Molts dels assistents són repetidors d'altres anys i es dediquen a l'escultura de manera professional, havent participat en diversos concursos arreu del món, com ara a Alemanya, Àustria, la Xina o el Canadà. Enguany compten amb quatre equips nacionals i escultors de Catalunya, el País Basc, València, França i Portugal, entre d'altres. A la casa de colònies conviuen durant aquests tres dies, es donen consells, comparteixen les eines i idees. "Entre ells hi ha molt bon rotllo", ha assegurat Àlex Arnó, qui ha afegit que pels estudiants aquesta convivència és "una lliçó magistral".



Imaginació sense límits per reflectir els refugiats a la neu



Les idees dels escultors per reflectir la temàtica dels refugiats són ben diverses. L'Arlet Silva, que és resident al Pas de la Casa, ja ha participat en el concurs en anys anteriors i ha titulat la seva obra 'La tempesta'. L'objectiu és representar una onada, en referència a la tempesta que viuen els refugiats al seu país d'origen, on pateixen guerra i fam; i el fet de poder arribar a un país millor després de recórrer un llarg camí, tot i que si aconsegueixen arribar-hi es trobaran sense papers ni res per a viure.



Una altra de les artistes andorranes que participa en el concurs d'escultures de neu és l'Emma Regada, que ha titulat la seva estructura 'Escolta la meva veu'. Regada no volia quedar-se amb la imatge típica d'una mare amb els seus fills creuant fronteres, sinó que volia aconseguir una reflexió per part de la gent, de manera que ha dissenyat una obra amb dos punts concrets. D'una banda, el de la pròpia obra, que consisteix en una boca per un costat i una orella per l'altre, comunicades per un forat. D'altra banda, per tal que l'escultura tingui sentit, un cop acabada, la idea de Regada és demanar al públic que cridi a través de la boca el que cregui que necessitaria crida en el cas de ser una persona refugiada, per tal de poder-ho gravar des de l'orella i fer-ne un vídeo. En aquesta tercera participació en el concurs, Emma Regada ha explicat que ja va molt més preparada pel que fa a eines i que s'ha fabricat una 'corona' per poder travessar la neu i fer el forat que connecta la boca i la orella.



L'Arnau Pérez també és andorrà i ja fa diversos anys que participa en el concurs d'escultures de neu. De fet, va començar com a estudiant. Enguany ha titulat la seva obra 'Naufràgil' i l'objectiu és representar un nen africà jugant amb un vaixell de paper, que porta unida la connotació d'enfonsar-se intentant creuar el mar Mediterrani. En el seu cas, només treballa la neu en el concurs del Pas de la Casa i ha comentat que, aquesta vegada, a causa de les condicions climatològiques, als blocs els hi falta una mica de compactació.



Un altre repetidor del certamen és el guanyador del concurs de l'any passat, l'Andreu Alies, que enguany ha titulat l'obra 'Vergonya'. La voluntat és representar una mà gegant que simbolitzi Europa, les fronteres, el mar... la barrera on els refugiats es veuen obligats a quedar-se, atrapats entre dos mons. La idea d'Alies és que la mà estigui en posició d'aturar i que porti un rellotge d'or incorporat. A més, hi haurà dues altres figures: en un costat de la mà la d'un refugiat que intenta passar-la i, a l'altre, una persona que intenta ajudar-lo a passar. En definitiva, que hi hagi representades les tres visions: la de l'immigrant, la de la frontera i la de la persona que vol acollir.



Aquests són només alguns exemples de les idees que es podran veure representades amb les escultures que resultin del concurs al Pas de la Casa. Abans, els artistes que hi participen han hagut de presentar un dossier descrivint l'obra, explicant la part tècnica, el concepte de l'obra, imatges de la maqueta i, també, el currículum dels escultors i el motiu pel qual han decidit participar-hi.