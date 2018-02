Cirsa acompanyarà el casino amb un complex immobiliari

Els propietaris del terreny on es construiria el casino Cirsa Andorra, dins de l'espai anomenat clot d’Emprivat, esperen que es concedeixi la llicència del nou casino per tal de poder desenvolupar un complex immobiliari que inclouria habitatges de luxe, un hotel de cinc estrelles gestionat per una prestigiosa cadena internacional, així com un centre comercial amb presència de marques premium. Aquest projecte suposaria una inversió de 140 milions d’euros.

Segons les diverses fonts consultades, els promotors andorrans del complex immobiliari han encarregat el projecte al despatx londinenc Foster&Partners del prestigiós arquitecte Norman Foster, un dels de major renom i reconeixement internacional. És el principal representant del corrent arquitectònic anomenat 'high-tech', que incorpora elements tecnològics en un concepte acusadament monumental: seu d’IBM, a Hampshire (1971); seu de la companyia d’assegurances Willis, Faber & Dumas, a Ipswich (1972); centre de distribució Renault a Swindon, Wiltshire (1983); seu del Hong Kong & Shanghai Bank, a Hong Kong (1986); actual seu de Sir Norman Foster and Partners a Londres (1990); terminal de l’aeroport de Stansted, a Londres (1991); torre del Segle, a Tòquio (1991); torre de telecomunicacions de Collserola (1992); mediateca Carré d’Art, a Nimes (1993); seu del Commerzbank, a Frankfurt (1994); palau de congressos de València (1998); remodelació del Reichstag a Berlín (1999), i el pont del Mil·lenni i remodelació de la biblioteca del Museu Britànic, a Londres (2000). Ha dissenyat també part del metro de Bilbao (1995). Nomenat 'sir' (1981), ha obtingut nombrosos guardons: Royal Gold Medal for Architecture (1983), premis FAD (1992), Ciutat de Barcelona (1993), American Institute of Architects Gold Medal (1994), Pritzker (1999) i Príncep d’Astúries de les Arts (2009).

L'empresa Cirsa Gaming Corporation, líder del sector del joc i l'oci a Espanya i l'Amèrica Llatina, presenta dues propostes per obtenir la llicència. D'una banda, proposa construir un edifici singular al clot d'Emprivat de tres plantes i amb una superfície de 2.500 metres quadrats, amb oferta de joc i un restaurant, bars, sales d'esdeveniments i una terrassa per a música en directe i altres activitats. Comptant els espais per al personal i l'aparcament, la superfície total s'elevaria a 4.800 metres quadrats. La segona oferta del grup espanyol és ubicar l'equipament a l'espai que ha ofert Caldea, que també comptaria amb restaurant, bars i sales per a esdeveniments.

En el primer projecte, Cirsa preveu l'obertura de cara al 2020, però si s'opta per escollir l'opció de Caldea, ha assegurat que el casino podria ser una realitat ja l'any vinent.