L’informe de la comissió consultiva, la base dels sindicats per renegociar

Els representants sindicals van trametre ahir al Govern el document amb els punts que consideren «línies vermelles» i que per tant voldrien que es canviessin en el projecte de llei de la Funció Pública abans que entri a tràmit parlamentari. L’acció, que s’ha dut a terme després de l’acord a què es va arribar dijous en què les dues parts van acceptar asseure’s a negociar, era un dels passos previs a les reunions que s’hauran de celebrar entre el Govern i els sindicats. Justament dimecres hi haurà la primera trobada i divendres se n’ha previst una segona.



Fons sindicals van explicar que el què s’ha exposat a l’Executiu és que cal agafar de nou l’informe final de la comissió consultiva que els representants dels sindicats es van negar a firmar i «negociar» totes aquelles qüestions en què hi havia desacord. Així doncs, el punt de partida seran aquells articles de la llei que els sindicats proposaven canviar i que el Ministeri de Funció Pública els va rebutjar la proposta. Això inclouria el què els representants dels treballadors consideren les seves «línies vermelles» i que inclou aspectes com els triennis i quinquennis, la jornada laboral reduïda o la retribució que es garanteix en cas d’adaptació del lloc de treball per motius de salut.

Recels

Malgrat l’oferta de diàleg, els sindicats ja van deixar clar la desconfiança mútua que s’havia fet palesa en la trobada de dijous i, de fet, les declaracions de la ministra a la sortida de la mateixa reunió no han caigut gaire bé entre els sindicats. Cal recordar que Descarrega ja va apuntar que «difícilment hi podrà haver concessions» pel que fa al sistema retributiu i va insistir que es tornarien a exposar als sindicats els estudis econòmics del Govern on es justifica el sistema escollit per fer «sostenible» la Funció Pública. De la mateixa manera, va advertir que l’última proposta feta per l’Executiu i que preveia mantenir un 80% del salari en cas d’adaptació del lloc de feina per motius de salut ja era «molt raonable». Les afirmacions no han agradat als sindicats, si bé les fonts consultades es van mostrar a l’expectativa de les trobades amb l’esperança que realment es pugui obrir el diàleg i la negociació que se’ls va prometre per part del cap de Govern.



D’altra banda i pel que fa als suports a la possible vaga, dijous a la nit el sindicat de treballadors del Comú de la Massana també va acordar sumar-se a la mobilització en solidaritat amb els companys. El seu president, Pancho Lizama, va voler felicitar, a més, la feina feta pels integrants de tots els sindicats. Ara com ara i amb la negociació oberta, la convocatòria de vaga es manté en suspens, però les accions es podrien produir si les negociacions s’acaben trencat. El sindicat del Comú d’Escaldes també dona suport a l’aturada, mentre a la capital també hi ha algunes veus a favor.