Dificultats per adjudicar les obres de reforma de Meritxell

L’enèsim intent de reforma de l’avinguda Meritxell ideat pel comú de la capital torna a presentar dificultats per a l’administració local. Dijous el Comú d’Andorra la Vella va fer l’obertura dels plecs de bases i tan sols tres empreses (Pidasa, Unitas i Locubsa) havien presentat oferta per dur a terme els treballs. Des del comú es va detallar que algunes societats opten només a un tram, mentre que altres han presentat oferta per a tots o per a més d’un. El problema rau, però, que segons el plec de bases ideat per la corporació cada tram s’ha d’adjudicar a una empresa diferent i, per tant, ara mateix, una part dels treballs no podrien tenir adjudicatari.



Des de la corporació es va voler treure ferro a l’assumpte assegurant que tot just s’han obert els plecs i que encara s’està analitzant si les ofertes presentades compleixen amb els requisits o no. De fet, van insistir que tot plegat fa referència a «qüestions tècniques molt feixugues» i es va remarcar que la corporació té interès a poder adjudicar els treballs el més ràpid possible i per tant, també es procedeix a analitzar qualsevol excepció que es produeixi i pugui dificultar l’adjudicació.

Costos

A més de la problemàtica pel nombre d’empreses, fonts del sector de la construcció van detallar que un cop oberts els plecs també s’hauria constatat que els costos previstos del comú «estaven per sota del preu de mercat». Així, mentre el comú havia calculat una inversió de 7,5 milions, les obertes l’elevarien fins a 9. Aquesta situació es produiria, segons les mateixes fonts, per un possible encariment dels materials. I és que el plec de bases era tant concret, que a l’hora de buscar alguns materials s’ha vist que només una sola companyia els pot subministrar, de manera que hauria aprofitat per encarir-ne el preu.



Pel que fa a la poca concurrència, els constructors ho imputen justament als neguits que els generaven les condicions del concurs. Amb tot, les fonts consultades van assegurar que les empreses que volen fer-se amb els treballs tenen la predisposició d’ajudar en tot el que sigui necessari si bé no tenen clar si davant de la impossibilitat de complir amb les condicions fixades no s’haurà de declarar desert el concurs o convocar-ne un altre només per adjudicar el tram que resti senti constructora. Uns extrems que des del comú no es van voler valorar a l’espera d’haver pogut analitzar més detalladament tota la documentació.

Crítiques

El cert és que tant des dels partits de la minoria comunal com des del sector de la construcció no va agafar per sorpresa que la situació es compliqui. De fet, tots ells van recordar que des del primer moment havien assenyalat dubtes sobre el plantejament del concurs.



La consellera del PS, Lídia Samarra, va recordar que «ja vam dir que el concurs no estava ben fet» si bé no va poder fer més valoracions perquè va indicar que no tenia informació detallada.



Per la seva banda, el conseller de Liberals + Cd’i, Jordi Minguillón, va insistir en «l’estranyesa» de la licitació i va remarcar que «ja vam manifestar que estava fet d’una manera que pensàvem que no funcionaria i sembla que s’està complint». En aquest sentit va subratllar l’increment de costos que semblaria que es donaria i va alertar de la malfiança sobre la manera d’actuar de la majoria comunal. «Si falta una empresa s’haurà de veure com ho arreglen. Espero que no vulguin retorçar la normativa i colar alguna argúcia», va exposar el conseller de la minoria, retraient que «ja estem acostumats al fet que la majoria sempre tiri pel dret».



D’altra banda i en relació al calendari d’obres, Minguillón també va posar-lo en dubte i més si finalment s’hagués de tornar a convocar el concurs o, com a mínim, fer-ne un altre per un dels trams. «Pensem que serà difícil de complir els terminis i per alguns comerços això podria suposar el tancament», va afirmar.