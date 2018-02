Valoració positiva del primer any amb normes a les pistes

La FAM i Ski Andorra van presentar fa gairebé un any el nou reglament que aplega les normes que els practicants de l’esquí de muntanya han de seguir dins de les pistes. L’esport està en auge i es va constatar que calia regularitzar la seva pràctica.

D’entre les normes, destaquen la prohibició de fer randonnée amb gos, l’obligació de pujar en fila índia o la prohibició de practicar aquest esport a les pistes entre les 22.00 i les 7.00 hores. Segons informa l’ANA, 11 mesos després de la seva entrada en vigor, tant la FAM com els dominis esquiables es feliciten de com està funcionant el reglament. Les entitats també han notat, en línies generals, un canvi de comportament dels practicants de l’esquí de muntanya, que permet millorar la convivència amb el gran client de les estacions: els que practiquen esquí alpí.

El president de la FAM, Jaume Esteve, ha destacat que «s’ha posat ordre» a tot plegat i que el fet de marcar unes normes clares ha permès que els randonaires coneguin millor quan poden practicar aquest esport, on i de quina manera, fet que ha facilitat que se «suavitzi la relació i l’ambient». «La convivència és millor», ha afegit, i durant aquesta temporada no s’ha registrat «cap problema major de comportament».

Esteve també ha celebrat els esforços que han fet les estacions per facilitar la pràctica del randonnée’i perquè l’esport entorpeixi al mínim els descensos dels esquiadors convencionals. S’han mogut els trolls que treballen un cop tanquen les pistes i s’ha procurat treure el màxim dels cables de les pistes més assídues dels esquiadors que pugen a la tarda i el vespre. En qualsevol cas, Esteve ha remarcartque no s’han de quedar aquí i s’ha de seguir la política d’ampliar circuits (fora de les pistes) així com de millorar els existents.

No es contemplen sancions

De moment, i veient que la situació està força normalitzada, des de la FAM no es preveu ampliar la normativa en un futur proper (sí potser més endavant), ni tampoc començar a aplicar sancions als qui incompleixin el reglament.