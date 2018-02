Les càmeres no van captar l’accident de Santa Coloma

Els agents de Policia del Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit estan recollint la màxima informació per esbrinar les causes probables de l’accident mortal que va tenir lloc dimecres a la nit a l’avinguda de Salou, a Santa Coloma. Dos ciutadans de nacionalitat portuguesa van perdre la vida durant l’incident i posteriorment. La primera víctima (un jove de 16 anys) es va notificar dimecres al mateix lloc dels fets, i la segona (el pare del menor), va morir ahir al matí després de passar tota la nit en estat crític a l’hospital i d’haver estat sotmès a diverses intervencions quirúrgiques.

Hi ha dos dispositius de gravació a l’avinguda però justament no enfoquen el punt on va tenir lloc la topada

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, les càmeres de Mobilitat de la zona no van gravar els fets. Hi ha dos dispositius de gravació a l’avinguda però justament no enfoquen el punt on va tenir lloc la topada. Tot i això, es disposa d’imatges en els trams anteriors i posteriors al punt en qüestió que podrien ser d’ajuda. Es desconeix, però, si hi ha altres càmeres privades que hagin pogut enregistrar el succeït.

També es confirma que la hipòtesis que es barallava d’una possible fugida per part del segon vehicle implicat ha quedat totalment descartada. El turisme, un Opel Corsa, circulava en sentit sud, al igual que la motocicleta on anaven les víctimes. Una de les línies d’investigació és que el vehicle de dues rodes avancés el cotxe i –en voler tornar al carril dret– va perdre l’equilibri i va acabar topant amb un arbre i el lateral de la via. Tot i així, no s’ha pogut assegurar que la motocicleta i el turisme s’arribessin a tocar o si la pèrdua d’estabilitat del ciclomotor va ser deguda a una altra causa.

La declaració de la conductora de l’Opel Corsa i d’altres testimonis que podrien haver presenciat l’incident ajudaran a esclarir els fets.

Repatriació dels cossos

La família de les víctimes ha demanat que es repatriïn els cossos a Portugal, el seu país d’origen. El trasllat tindrà lloc durant el present cap de setmana, un cop s’hagin donat per finalitzades les dues autòpsies, que es van iniciar ahir, i s’hagin pogut ratificar les causes de les morts. Segons fonts hospitalàries, es va estar tota la nit de dimecres actuant des del centre andorrà per estabilitzar la situació del pare. Fins i tot, es tenia la intenció de traslladar-lo a un hospital català i es va preparar un helicòpter per a l’ocasió. Però vista la gravetat de les ferides que li va causar l’accident, va ser totalment impossible i es va acabar notificant la seva defunció ahir a les 9.00 hores del matí.

Concentració i mostres de condol ciutadanes

La zona es va omplir de desenes de persones que van posar espelmes i notes emotives en record de les dues víctimes.

Amics, familiars i companys dels dos ciutadans que van morir ahir com a conseqüència d’un greu accident a l’avinguda de Salou es van agrupar al lloc dels fets per commemorar les víctimes (pare i fill) i mostrar els seus condols. La zona es va omplir de desenes de persones que van posar espelmes i notes emotives en record dels afectats. Gran part dels presents eren companys de classe i estudiants que compartien centre amb el menor víctima de l’accident.

El jove mort en l’accident havia format part de diferents equips futbolístics del país i, des del passat mes de setembre, jugava com a membre de l’Special Olympics Andorra. Des de l’entitat, es va trametre ahir un comunicat donant «mostres de condol» a la família i amics per la mort del menor i el seu pare. A més, va detallar que, des d’un principi, el jove es va «sumar als entrenaments amb molta il·lusió i compromís».

Tanmateix, la Federació Andorrana de Fútbol, va voler transmetre el seu condol a través de les xarxes socials i va remarcar la participació del menor en diversos clubs de futbol del Principat.