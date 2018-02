L’FC Andorra vol evitar sorpreses davant el cuer

Que la situació a la classificació del rival no enganyi, perquè el moment actual de la UE Valls és molt diferent a la de setmanes enrera. El conjunt tarragoní s’enfronta avui a l’FC Andorra a la Borda Mateu (16.00 hores), després de sumar tres victòries i un empat als últims quatre partits.

«Estem mentalitzats que s’han de treure els tres punts. No serà fàcil perquè ens enfrontem a un rival a l’alça. Esperem treure el millor de nosaltres per assolir l’objectiu de la permanència i mirar posicions més capdavanteres», indica el porter tricolor, Ferran Pol, remarcant que el Valls «és un equip que ha agafat una ratxa molt bona, que no té res a perdre i molt a guanyar. Per a nosaltres la situació és inversa». En tota la primera volta els de l’Alt Camp només van sumar tres empats, i la seva situació és crítica, tot i la reacció que viuen les últimes jornades. Tracten de remuntar el vol, com la resta de conjunts que es troben a la zona baixa, i l’últim precedent amb un rival d’aquestes característiques a la Borda Mateu va ser negatiu. «Sabem de la dificultat dels equips que es troben a la part baixa i l’experiència la tenim amb la Rapitenca», única derrota de la temporada a casa, i «no ens pot tornar a passar el mateix».

Concentració

Entre els andorrans no hi ha confiances afegides. «L’equip ha de sortir amb la mentalitat que juguem contra un rival molt difícil, un dels millors equips de la segona volta i perquè estigui últim a la classificació no vol dir que serà un partit fàcil», assegura el porter, que confia en «seguir sent forts a casa». Un dels elements vitals tornarà a ser al darrere: «El primordial és sempre defensar bé. Portem molts anys treballant molt bé la línia defensiva i els resultats allà estan. Som un dels equips que menys gols encaixen i la prioritat és sempre sortir als partits per resoldre amb la porteria a zero». Són baixa per lesió Alàez, Pujol i Betriu, per sanció Txus i Cristian, mentre que Nazzaro i Villagrasa són dubte per problemes físics. Aquesta és una circumstància que no és nova i que s’afronta amb naturalitat, ja que «l’Andorra sempre s’ha caracteritzat per ser un equip molt fort, unit, i sabem que jugui qui jugui ho farà igual de bé».