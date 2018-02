Els Vinyes inicien curs

Els germans Vinyes arrenquen una nova temporada plens de reptes, per ser sempre en posicions capdavanteres. El Joan torna un any més al Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt (CERA), mentre que l’Amàlia ho fa al Campionat de Catalunya de muntanya. Serà una primera presa de contacte per posar-se a punt.

La cita inicial de la campanya per al Joan és avui mateix al Ral·li A Coruña, que és puntuable per al Campionat de Galícia de l’especialitat. Serà una prova que tant el pilot com Suzuki Motor Ibèrica l’afronten amb la intenció de continuar desenvolupant el Suzuki Swift R+ N5 de l’andorrà, de cara a la resta de temporada al CERA, que començarà el mes vinent. També serà en carreteres gallegues, al Ral·li do Cocido, el 16 i 17 de març. La cita de la Corunya servirà a mode de test de cara a l’inici del calendari. «Hem d’estar preparats per encetar el campionat amb bones sensacions. És cert que no hi ha grans novetats, ni en l’equip ni en la mecànica, però sempre és positiu fer un test abans d’afrontar les proves en les quals cal sumar punts per començar amb bon peu a complir els objectius de la temporada», exposa Vinyes.

De cara a l’inici de l’Espanyol d’asfalt, aquest primer test en carrera considera que és més que positiu per agafar ritme de competició: «No coneixem les especials de la prova de la Corunya, però tenint en compte que el CERA s’inicia a Galícia, estic convençut que les especials que disputarem en aquest ral·li seran semblants a les del Ral·li do Cocido». El plantejament amb què afronta la prova fa que les exigències siguin diferents a les habituals, amb unes preferències que disten del que serà la resta de temporada. «En aquesta ocasió, crec que la classificació no serà el principal objectiu, hem de treballar per ser competitius al màxim en els moments decisius de la temporada», assegura.

Vuit especials

La cursa compta amb un recorregut de 330,74 quilòmetres, dels quals 76,720 són cronometrats. Les especials a completar són vuit, quatre d’elles diferents, completant-se cadascuna en dues ocasions: Coirós-Aranga (8,64 km), Aranga (11,64 km), Arteixo-Laracha (9,47 km) i Cerceda (9,05 km). El parc d’assistència se situarà al Polígon o Vio. El tancat final i les cerimònies de sortida i entrega de trofeus es portaran a terme al centre de la Corunya, a la plaça Maria Pita.

Programa de la temporada encara per acabar de definir

Demà serà el torn de l’Amàlia. Debuta aquesta temporada al Campionat de Catalunya de muntanya. Ho fa a la Pujada a Alcover, en la seva primera cursa després de dos mesos sense competir. Serà la primera pedra de toc per veure quin és el seu estat físic després dels problemes que va patir l’any passat, i servirà per agafar ritme de competició. Participarà al volant del nou el Seat Leon Cup Racer.

Aquesta serà la primera cita d’una campanya que encara no té tancada al complert, amb serrells encara per acabar de definir. «Estic molt il·lusionada per començar la temporada 2018, ja tenia moltes ganes de pujar al cotxe i començar a córrer», indica la pilot, que va debutar l’any passat en una prova de l’especialitat, precisament a Andorra, en la Pujada Ordino-Arcalís. A Alcover, la primera prova del calendari del Català, «em retrobaré amb el Leon Cup Racer, de nou amb l’estructura de Baporo, així que vull començar a recobrar sensacions com més aviat millor per a un any que es presenta molt il·lusionant», remarcava. A la prova tarragonina tindrà l’oportunitat de mesurar-se amb els pilots més destacats de l’especialitat.

Amb aquesta prova comença una nova campanya, però encara li queden elements per tal de tancar el programa al complert al llarg de l’any. «De moment no sé en quin campionat participarem, però el que m’agradaria és poder tenir continuïtat i lluitar pel certamen fins al final, quelcom que ens va faltar en el 2017. Durant les pròximes setmanes segurament prendré la decisió sobre el programa d’aquest any», assegurava. L’última prova en què va prendre part l’any passat va ser als els 500 quilòmetres d’Alcanyís, al circuit de Motorland Aragó, que va desenvolupar-se a finals del mes de novembre.