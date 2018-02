Familiars i amics recorden Samuel Prada en una missa a Escaldes

L’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes s’ha omplert aquest matí per recordar el jove Samuel Prada León que va morir el passat dia 10 a Síria mentre combatia amb les milícies kurdes contra l’exèrcit turc en el marc de la lluita contra Estat Islàmic.

En la cerimònia s’ha volgut remarcar que el noi, de 24 anys, “de manera generosa” havia entregat la vida als altres lluitant “molt lluny d’aquí”, al Kurdistan, “per un poble kurd que sofreix”. De la mateixa manera s’ha destacat que Samu va allistar-se per motius humanitaris i que no tenia formació militar.

A la part final de la missa han pres la paraula tres amics que han volgut homenatjar-lo. Se l’ha definit com una persona “treballadora, valenta, plena de valors” i a qui li agradava “viure la vida amb entrega a cada instant”. Els amics també s’han mostrat “orgullosos de tot el què has fet” i han posa en relleu el “sentiment d’esperança” que ha pogut deixat al poble kurd. “Ets un heroi per a tots nosaltres”, han assegurat i han acomiadat la cerimònia amb un sonor aplaudiment on tots els assistents s’hi han sumat.

A l’entrada de l’església s’ha habilitat un llibre de condolencies, presidit per una bandera de les milícies kurdes i una foto de Samuel Prada, on amics i familiars han pogut deixar els seus missatges de record.