Presència del Lycée al concurs internacional Antonio Machado

El lliurament de premis s'ha fet avui a Cotlliure (Catalunya Nord) en un acte emotiu en record del poeta espanyol mort a l’exili. La jornada ha comptat amb una lectura de poemes a càrrec de Manuela Parra, Antonio Orihuela, Paco Gómez Nadal i Vital Heurte, així com dues conferències amb Fanny Rubio (El poeta que vigilaba nuestro sueño: Antonio Machado y la poesía española de posguerra) i Marifé Santiago Bolaños (Antonio Machado, bueno en el buen sentido).

Per El Periòdic

