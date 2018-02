Genting es compromet a crear un miler de nous llocs de treball

Genting, la societat que aposta pel projecte de casino més gran i més costós d’entre els nou projectes presentats al Consell Regulador Andorrà del Joc, pagarà en taxes un 2% del pressupost de l’Estat. El percentatge es tradueix en 10 milions d’euros anuals, una xifra que derivarà de la inversió milionària per la qual aposta la filial britànica de la multinacional, amb seu a Malàisia. «L’impacte econòmic per a Andorra en cas de resultar escollits és el major de la nostra història i situaria el Principat al mapa del món», assegura Marc Giebels van Bekestein, el soci andorrà del projecte.

Preveuen una inversió de 140 milions i la creació d’un miler de llocs de treball –600 en la fase de construcció i vora als 400 s’incorporarien amb un contracte indefinit, prèvia formació, des de l’obertura del casino. En total, les retribucions per al total d’empleats previstos suposaria un 2,7% de la massa salarial del país. Amb tot, els integrants del grup estimen que el funcionament del casino, que estaria ubicat al Clot d’Emprivat, al costat de Caldea, permetria apujar el PIB un 0,95%.

Algunes veus desconfien de l’impacte turístic i econòmic que podria comportar un projecte d’aquestes dimensions a Andorra i amb un pressupost d’inversió que supera en escreix el mínim de 10 milions d’euros establert en les bases del concurs públic, que es resoldrà el mes que ve. Però els fets i la trajectòria internacional que acrediten el grup, argumenten que l’estabilitat està garantida, i l’experiència i capacitat d’inversió de Genting és un aval. Una altra prova del compromís a llarg termini i de les garanties en l’execució, promoció i operació del projecte és que Genting UK entra com a soci majoritari, amb un 70% de l’andorrana Genting S.A. Pel que fa a la situació econòmica, el grup té una capitalització borsària de més 20.000 milions de dòlars. «És una oportunitat única per a una llicència de 20 anys. És un projecte cabdal per al futur d’Andorra», asseguren.

Primer resort en un destí d'esquí

Més que per casinos, Genting aposta per complexos que acullin altres serveis, com un mèdic spa i un mercat gastronòmic a l’estil del Nacional de Barcelona. Si el grup guanyés l’adjudicació, Genting Grand Casino Andorra es convertiria en el primer resort integrat d’Europa situat a una destinació d’esquí. L’edifici constarà de 6.600 metres quadrats per al casino i 13.000 per a espais de lleure. La zona del casino tindrà quatre plantes de joc i entreteniment i dues destinades a suites VIP i salons privés pel jugadors internacionals d’alt poder adquisitiu. Comptarà amb 300 màquines escurabutxaques, 30 taules de joc electrònics i set taules VIP ubicades als salons privats. El 82% de l’àrea del casino serà per a no fumadors. Es preveu que en fase d’expansió, el casino pugui créixer fins a 40 taules de joc i afegeixi 150 màquines escurabutxaques. Genting vol comptar amb les sinergies locals per al mercat gastronòmic, i no preveu construir cap hotel.

Els complexos del grup repartits pel món van atreure més de 50 milions de visitants l’any passat

Entre tots els casinos i resorts que Genting té repartits pel món, el total de visitants que van atreure durant l’any passat van superar els 50 milions. Andorra seria el proper destí d’un grup que té resorts a Nova York, Las Vegas, Miami, les Bahames, Singapur, Filipines, Malàisia, Egipte i el Regne Unit.

La majoria de clients dels resorts són anglesos, americans, clients provinents de l’Orient Mitjà i, sobretot, asiàtics d’alt poder adquisitiu.

Pel que fa a Europa, Genting UK és propietari de 42 casinos al Regne Unit i un al Cairo. D’entre aquests, a Londres es troben el Crockfords Club a Mayfair –el més antic del món i amb el club privat de jugadors més elitista del planeta–, el Colony Club, el Palm Beach i el Maxims: quatre dels casinos més prestigiosos al món. També són propietaris del primer resort integrat a Europa: el Resorts World Birmingham.

Genting és una empresa familiar amb més de 50 anys de trajectòria.