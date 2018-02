La FAE valora que els resultats compleixen les expectatives

Els Jocs Olímpics de PyeongChang són ja història. Per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), l’actuació dels representants del Principat és positiva a nivell general, amb alguns resultats que consideren destacats tenint en compte la realitat del país.

Amb la cerimònia de cloenda es posava punt i final a aquesta edició dels Jocs, on Noruega va ser el país més destacat, ocupant la primera plaça del medaller amb un total de 39 metalls, 14 de les quals d’or. Alemanya se situa en la segona posició amb 31 i Canadà a la tercera amb 29. El darrer acte d’aquestes olimpíades va ser una festa musical, convertint-se amb una pista de ball amb el dj sud-coreà Raiden i l’holandès Martin Garrix imposant el ritme. Irineu Esteve va repetir com a banderer, com havia fet a l’obertura. Aquesta edició serà recordada per diferents aspectes, com l’apropament viscut entre les dues Corees, i l’edició d’hivern amb major participació, amb un total de 2.920 esportistes de 92 països. Pequín agafa el relleu per al 2022.

Visa: «A vegades estem en l’objectiu d’acabar en el top 30 i en d’altres hem demostrat clarament que no hi estem gens lluny»

Pel que fa a la participació andorrana Carles Visa, director tècnic de la FAE, considera que «el balanç general dels Jocs és que complim amb les expectatives, en el sentit que a vegades estem en l’objectiu d’acabar en el top 30 i en d’altres hem demostrat clarament que no hi estem gens lluny. En aquest sentit només una grip i una caiguda ens han allunyat del que podien haver estat uns molt bons Jocs per a la delegació andorrana», referint-se a la malaltia de Mireia Gutiérrez i que Lluís Marín anés per terra pel toc d’un rival. Per aquests motius valora que «la imatge que han donat els nostres esportistes ha estat bona, les maneres que han demostrat en cadascuna de les diferents competicions denota que el nivell dels nostres atletes ha pujat i la realitat és que estem més a prop que mai dels 30 millors».

Nom per nom

Quan a Joan Verdú i Esteve, considera que el seu rendiment «ha estat molt bo i crec que tenim uns corredors que si som capaços de continuar treballant en la bona direcció, poden arribar als pròxims Jocs Olímpics amb clares opcions de fer grans resultats». Oliveras «ha realitzat una actuació molt digna tenint en compte que el seu punt de partida segurament era el menys favorable per complir amb els objectius i finalment de tres ocasions, per nosaltres compleix en dues», mentre que respecte a Gutiérrez «no negaré que l’expectativa era d’estar més endavant, però donades les circumstàncies sortim amb una 30a posició que considerem molt ben lluitada, i amb el compromís d’haver complert amb la feina i sobretot d’haver donat la cara».

Marín va patir un dels inconvenients existents al boardercross, el perill sempre existent que en cursa que et facin caure. «La sensació que ens queda d’impotència i frustració és total. Ningú sap de tots els esforços i les estratègies que hem realitzat al llarg d’aquests darrers anys entorn d’aquest objectiu olímpic de Pyeongchang, i no per participar, evidentment, sinó per conquerir quelcom important. I finalment un toc ens ha allunyat del resultat que crec que ja s’havia guanyat abans d’arribar als Jocs», afirma Visa, que és optimista de cara al futur seguint la mateixa línia actual: «Toca continuar treballant, construint i sobretot millorant perquè els nostres atletes siguin més performants de manera que puguem consolidar millors resultats encara, resultats que sense cap mena de dubte ens ajudaran a ser més autoexigents amb nosaltres i amb els pròxims reptes olímpics, i esperem que d’aquí quatre anys amb un objectiu ja consolidat que posicioni als esportistes andorrans dins del top 30 mundial».

Esteve, entre els millors joves

Debutava en uns Jocs Olímpics. Esteve, amb 21 anys, va mostrar el seu potencial a PyeongChang, estant entre els millors entre els esquiadors de fons de la seva franja d’edat. A la cursa de 15 quilòmetres estil patinador va classificar-se a la 27a posició, però va ser segon entre els joves, només superat pel rus Denis Spitsov, que va adjudicar-se la medalla de bronze. Als 50 km estil clàssic va concloure 34è, sent tercer en la classificació particular per edats. Quedaven per davant els russos Alexander Bolshunov, que va penjar-se la plata, i Spitsov, que va ser 20è. A l’esquiatló, de 15 km clàssic més 15 km patinador, finalitzava a la 46a plaça, després de patir una caiguda a causa d’un rival i trencar un pal posteriorment. Entre els joves era quart. Dels entre nascuts el 1996, el superaven Spitsov, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo i el francès Jules Lapierre.

Marín repeteix segona posició a Arcalís

En el segon boardercross FIS disputat a Arcalís, el podi es va repetir respecte al que s’havia disputat dissabte. Lluís Marín va concloure a la segona posició, només superat pel francès Leo Le Ble. Tercer era el també gal Damien Rochas. Francesc Xavier Matas va ser 22è, Guillem Fernández 23è, Biel Prats 34è, Xavier López 35è i Oriol March 36è. En fèmines, Estel Garcia era 8a, Júlia Pascuet 9a, Clàudia Farrero 12a i Rosa Bastida 13a. La guanyadora va ser per segon dia seguit la francesa Alexis Queyrel. En esquí alpí, es disputava un gegegant FIS a les Menuires (França). Albert Pérez va ser l’únic dels andorrans en completar la cursa, finalitzant al 27è lloc amb 2.27,00 minuts. A la primera mànega quedava fora Àlex Rius, i a la segona Àxel Esteve i Xavi Salvadores. El vencedor va ser el suís Dario Walpen (2.19,57). El que no es va poder realitzar a causa de la boira és l’entrenament programat de descens de la Copa d’Europa de Crans-Montana (Suïssa). Havien de participar-hi Carmina Pallàs i Cande Moreno.