De Sousa lamenta la mort dels dos residents portuguesos

Les despulles de les dues víctimes mortals de l’accident que va tenir lloc dijous a la nit a l’avinguda Salou van arribar dissabte a Portugal, concretament a Castelo Branco, la seva localitat d’origen, on avui s'ha celebrat l’enterrament. Després de la tragèdia, fins i tot el president de la república portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expressat el seu condol a la família mitjançant un missatge a la pàgina oficial de la Presidència de la República.

Commoció

Tal com estava previst, un cop finalitzades les autòpsies, els cossos de l’home de 45 anys i el seu fill de 16, van ser repatriats cap a Portugal seguint la petició de la família, on van arribar dissabte a la nit. Segons han fet públic alguns mitjans de comunicació del país, avui a la tarda s'ha fet l’enterrament. A la localitat d’on era originari l’home els habitants van quedar en xoc després de conèixer la notícia, ja que segons han manifestat a la premsa portuguesa eren una família amb moltes connexions amb la seva terra.

La mort de dos residents portuguesos ha comportat la reacció, també, de les autoritats lusitanes. A la pàgina oficial de la República s’hi ha publicat un missatge on es podia llegir que el cap d’Estat «presenta el seu condol a la vídua i mare per la mort del seu marit i del seu fill, víctimes d’un tràgic accident a Andorra». De la mateixa manera, feia extensives les condolences a la resta de la família en «aquests moments difícils i també a tota la comunitat portuguesa a Andorra».

Rebelo de Sousa ha posat èmfasi en el fet que els residents lusitans són una comunitat que forma «una gran família unida en l’alegria i en la tristesa, com passa ara», tal com en va poder ser testimoni en la visita que va fer el mes de setembre passat.

Avançament

Cal recordar que el fatídic accident va tenir lloc dijous a quarts de nou del vespre i malgrat la confusió inicial, la investigació de la Policia apunta que un avançament en seria la causa. Concretament, la moto on viatjaven el pare i el fill, hauria avançat un turisme que circulava també per l’avinguda Salou, tots dos en sentit sud, i quan la moto va voler tornar al carril dret hauria tocat el cotxe. Això els hauria fet perdre l’equilibri i anar per terra, de manera que van topar amb el lateral dret de la via. Els serveis d’emergències no van poder fer res per salvar la vida del jove, mentre que el pare va morir l’endemà al matí a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell.