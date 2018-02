El Vallbanc manté el lideratge amb un empat amb l’Engordany

Les posicions capdavanteres de la Lliga Multisegur Assegurances continuen tal i com havia començat la jornada, amb l’empat que van materialitzar el Vallbanc FC Santa Coloma i la UE Engordany, els dos primers classificats.

El matx on hi havia en joc el lideratge va concloure 1-1. Els colomencs es posaven per davant al minut sis amb el gol d’Andreu Ramos. Mateo feia la igualada pels escaldencs al 66. El Vallbanc és líder amb 42 punts, dos més que els blanc-i-negres. La tercera posició és per al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià, que va imposar-se a l’Inter Club Escaldes (1-3). Emiliano avançava als lauredians ben aviat, al minut quatre, i Pi a la mitja hora feia el segon. Només iniciar-se la segona part Blanco materialitzava el tercer. Renato, al 71, retallava distàncies, que ja no van tornar a escurçar-se més.

L’FC Lusitans va trencar una ratxa de sis partits sense guanyar. Va vèncer precisament a l’últim equip que havia derrotat, el Nóbrega Constructora FC Encamp, per 3-0. Ramael va ser el protagonista de l’enfrontament, realitzant un hat-trick. La primera vegada en veure porteria va ser al 16, i 10 minuts després feia el segon. Al 92 aconseguia el tercer gol del seu compte particular. El Penya Encarnada d’Andorra aconseguia el seu segon punt de la temporada. Va assolir la fita davant una UE Santa Coloma que no passa pel seu millor moment. El matx va finalitzar 1-1. Després d’un primer temps sense gols, al 60 Rubio transformava un penal. El Penya Encarnada assolia la igualada definitiva al 87, mitjançant Vaamonde.