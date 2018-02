Col·lisió per abast entre tres vehicles al túnel Pont Pla

S’ha de ser ambiciós per aconseguir una bona quota

Tres vehicles han col·lisionat aquest matí, passades les 9.00 hores, a l'interior del túnel Pont Pla d'Escaldes-Engordany. Segons ha informat la Policia, el xoc s'ha produït per abast i només ha resultat ferida una de les conductores dels tres turismes. La dona, de 31 anys, ha sigut traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides i contusions lleus. S'ha hagut de tallar la circulació a la via durant diversos minuts. Però poca estona després de l'incident, cap a les 9.45 hores, s'ha pogut restablir el pas als vehicles amb normalitat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació