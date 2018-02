Un jove agredeix uns urbans al Pas de la Casa

La policia ha detingut aquest dissabte passat al Pas de la Casa un home no resident de 28 anys com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, contra la integritat i contra la llibertat. Durant la tarda d'aquest dissabte, es van requerir els serveis dels agents de policia, ja que l'home hauria causat una alteració de l'ordre públic a la biblioteca del complex esportiu del Pas de la Casa, lloc on va causar danys en una prestatgeria del centre. Posteriorment, la policia va ser requerida per agents de circulació del Pas de la Casa, perquè el detingut estava causant aldarulls en una parada d'autobús. En el moment de la detenció, l'home, que va oferir molta resistència, va propinar un cop de puny a la cara d'un dels agents causant-li lesions oculars, i va proferir amenaces greus al conjunt dels agents que van participar en la detenció.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de quinze persones durant aquesta darrera setmana (del 19 al 25 de febrer). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (7), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (5).

En aquest darrer àmbit, la policia ha detingut durant la darrera setmana tres homes per violència domèstica. Així, va ser detingut a Canillo un home no resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat i contra la llibertat en l'àmbit domèstic, després que el detingut maltractés i amenacés de paraula la seva exparella amb una arma blanca (ganivet de cuina) sense fer-ne ús. D'altra banda, un home no resident de 31 anys va ser detingut a Soldeu com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat en l'àmbit domèstic. En l'habitació d'un hotel s'hauria produït una agressió per part del detingut a la seva parella, quan aquest va propinar un cop de puny al nas de la víctima que li va provocar una hemorràgia nasal aparatosa. A Escaldes-Engordany, un home resident de 42 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat en l'àmbit domèstic. Els components d'una patrulla de policia van observar un forcejament entre una parella a la via pública, i van sentir clarament que la persona de sexe masculí li va proferir amenaces de mort a la dona.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, destaca la detenció a la frontera del riu Runer de dos homes no residents de 26 i 32 anys respectivament, per possessió de quatre pastilles d'èxtasi, 0,6 grams d'MDMA, 1,2 grams d''speed' i 2,9 grams de cocaïna, el primer d'ells, i 1,2 grams de cocaïna, al segon. El control es va realitzar en un cotxe particular amb un gos ensinistrat a la recerca d'estupefaents, i l'animal va marcar amb intensitat la zona on es troben els interruptors de les llums interiors del vehicle, lloc on es van trobar els primers productes estupefaents, i en un bossa de mà que es troba al seient posterior, on es va trobar la resta de producte estupefaent.